«Для белорусов, которые ходят на рынки, станет меньше выбора» 1 30.06.2025, 16:35

2,204

Экономист прокомментировал ужесточение правил для продавцов на рынке.

Белорусские чиновники хотят «навести порядок» на продуктовых рынках. На обсуждение вынесен проект постановления, который обяжет администрацию рынков проводить проверки продавцов, а юрлиц и ИП всегда иметь при себе документ, который обосновывает цены на товары, стоимость которых регулируется.

— Это очередная волна сумасшествия белорусских чиновников: сколько они уже наступали на одни и те же грабли, но все равно идут в том же направлении, — комментирует ситуацию экономист Алиса Рыжиченко в интервью Malanka Media.

— Рынок — это очень подвижный механизм. Рыночная экономика тем и отличается, что, когда устанавливаются цены выше, чем могут позволить себе покупатели, — рынок сам себя регулирует.

Если на Комаровке есть три продавца, которые продают огурцы по 20 рублей и один, который продает за 70 рублей, то покупатели, которые не могут себе позволить купить дороже, пойдут к тем, у кого дешевле.

Такие изменения вводят на фоне проверок, которые показали единичные случаи, когда цены на рынке выше, чем «допустимые». Но если бы цены были настолько завышены, что люди не покупали бы эти товары, продавцам пришлось бы самостоятельно принимать решение о снижении стоимости. Если они этого не делают, значит, покупатели есть.

Если законопроект примут, у частных фермеров могут возникнуть проблемы, отмечает Рыжиченко. Дело в том, что в белорусских реалиях сложно юридически обосновать цены на продукты, которые вырастил сам — практически невозможно учесть реальный вклад человека, его физический труд.

Кроме того, это создаст дополнительные трудности для администрации рынков.

— Администрация рынка не заинтересована запугивать своих же арендаторов, потому что каждый продавец платит за аренду.

То есть для них получается следующая ситуация: ты либо проверяешь своих же арендаторов и угрожаешь, что выгонишь, но тогда сам остаешься без прибыли, потому что надо тратить время на поиск новых арендаторов, подписание договора. Это прямые потери для рынка.

С другой стороны, если этого не делать, можно получить штраф со стороны проверяющих органов. Выходит, что обязан что-то делать в ущерб себе.

Непонятно, для чего это делают, если рынок может сам себя регулировать. Если цена завышена, продавец сам придет к тому, что ее надо снижать. Если продал по такой цене — хорошо, заплатит больше налогов в бюджет.

Но власти пытаются засунуть нос, куда не нужно. Это приведет к законодательным внедрениям на запрет вывоза каких-то продуктов, чтобы не было дефицита.

Тем не менее, дефицит определенных продуктов из-за таких нововведений может случиться, считает экономист.

— Любое регулирование приводит к сокращению ассортимента. Для белорусов, которые ходят на рынки, станет меньше выбора. А когда меньше выбор — он сам по себе провоцирует рост цен.

Что касается экзотических товаров, то они останутся на рынке. Как не парадоксально, но дефицит затронет продукты, которые выращиваются у нас: яблоки, клубника, огурцы, помидоры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com