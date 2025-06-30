Победоносное оружие Второй мировой войны 1 30.06.2025, 16:47

2,222

Фото: SeaWaves Magazine

Боевая мощь этой субмарины могла изменить ход истории.

Подводная лодка USS Nautilus (SS-168) класса Narwhal — стала настоящей боевой машиной в Тихоокеанском театре Второй мировой войны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Введенная в строй в 1930 году, подлодка Nautilus была одной из крупнейших в своем классе, способной проходить до 25 000 миль и погружаться на глубину до 300 футов. Ее вооружение включало четыре носовых и два кормовых торпедных аппарата калибра 21 дюйм, два 6-дюймовых артиллерийских орудия и запас из 24 торпед, что позволяло эффективно действовать как под водой, так и на поверхности.

Во время войны Nautilus прошла модернизацию и под руководством лейтенант-коммандера Уильяма Брокмана стала важным участником битвы при Мидуэй в 1942 году. Несмотря на проблемы с торпедами, экипаж проявил высокий боевой дух и мастерство, за что командир получил Крест Военно-морского флота.

Кульминацией стал бой 25 июня 1942 года у берегов Японии, когда Nautilus столкнулась с японским эсминцем Yamakaze. Этот корабль, ранее потопивший американскую подлодку USS Shark, стал целью для мести. После напряженной погони Nautilus выпустила две торпеды с близкого расстояния: первая вызвала мощный пожар, вторая нанесла смертельный удар. В течение десяти минут Yamakaze затонул вместе с экипажем.

USS Nautilus (SS-168) навсегда останется в истории как грозный и эффективный боевой корабль, доказавший, что решимость и сила могут изменить ход войны даже в самых опасных условиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com