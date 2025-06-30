Wildberries меняет правила для белорусских продавцов

Wildberries меняет правила для белорусских продавцов1
- 30.06.2025, 16:49
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Для покупателей появятся плюсы.
Компания Wildberries объявила о возможности для продавцов снизить комиссию за быструю доставку, пишет «Точка».
Это касается моделей продаж «Витрина» (DBS) и «Витрина экспресс» (EDBS).
Белорусские продавцы, использующие модель «Витрина», смогут сократить комиссию на 2%, если они доставят товар в течение 24 часов после оформления заказа. Минимальная комиссия в этом случае составит 3%.
Для тех, кто предлагает экспресс-доставку через модель «Витрина экспресс», предусмотрено снижение комиссии на 1% при условии, что доставка будет выполнена в течение 60 минут.
Такие нюансы работы для белорусских продавцов стали доступны в марте этого года. Модель «Витрина» предполагает, что продавцы хранят товары на своих складах и самостоятельно занимаются их доставкой.
В рамках «Витрины экспресс» товары могут быть доставлены в течение 4 часов с помощью собственных логистических решений.
По модели «Витрина» можно реализовывать товары всех категорий, разрешенных к продаже на платформе, включая те, которые не подходят для схем «Маркетплейс» и «Продажа со склада Wildberries».
К таким товарам относятся сверхгабаритные предметы, живые растения, грунт и удобрения, продукты питания, хрупкие изделия, а также специфические модели одежды и обуви, товары с высокой ценой и низкой оборачиваемостью.