Польша в пять раз увеличит выпуск снарядов 30.06.2025, 16:56

Для защиты страны от российской угрозы.

Польский оборонный концерн PGZ пятикратно нарастит производство артиллерийских снарядов, чтобы обеспечить армию для защиты страны от российской угрозы, заявил в интервью Financial Times министр государственных активов Якуб Яворовский. Он уточнил, что сейчас компания выпускает по 30 тыс. крупнокалиберных боеприпасов в год, в течение трех лет этот показатель увеличат до 150–180 тыс. «В ближайшие дни» власти выделят на эти цели 2,4 млрд злотых ($663 млн) из государственного бюджета.

Концерн делает 155-мм артиллерийские снаряды для гаубиц стандарта НАТО и 120-мм снаряды для танков. «Наша краткосрочная цель — существенно увеличить производство такого типа оружия и стать независимыми от иностранных поставщиков, создать устойчивую основу для национальной автономии», — отметил Яворовский. По его словам, война России с Украиной показала, что «155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и необходимы в больших количествах».

Нехватка снарядов — одна из наиболее острых проблем Польши. В конце марта глава Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский заявил, что при текущем запасе страна сможет продержаться лишь «неделю-две» в случае нападения России, а некоторых типов боеприпасов и вовсе хватит только на 5–7 дней — в основном это касается старой техники, для которой их уже не выпускают. В апреле заместитель министра обороны Цезарий Томчик сообщил, что Польша инвестирует 3 млрд злотых (700 млн евро) в новые заводы по производству 155-мм снарядов.

Польша тратит на оборону больше всех своих союзников по НАТО: в 2025 году показатель составит 4,7% от ВВП (около $50 млрд). Однако средства преимущественно уходят иностранным поставщикам оружия, в основном США и Южной Корее. Теперь польское правительство пытается сконцентрировать усилия на поддержке национального производителя. Это стремление идет в русле политики Европы по сокращению зависимости от США и других зарубежных поставщиков военной продукции.

В марте премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах увеличить национальную армию более чем вдвое — до полумиллиона человек — из-за угрозы нападения России. Он также рассказал, что ведет «серьезные переговоры» по поводу предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об использовании французского ядерного оружия для защиты европейских союзников. Кроме того, власти Польши попросили разместить у них в стране американские боеголовки, обратившись к президенту США Дональду Трампу.

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