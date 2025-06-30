Гродненец купил альбом с уникальными фотографиями города 2 30.06.2025, 17:14

Им более ста лет.

Гродненец Александр приобрел на аукционе альбом 1915 года издания с фотографиями города. Как выглядит дореволюционный альбом, Александр показал в тиктоке, пишет Hrodna.life.

Альбом с фотографиями Гродно был издан в 1915 в Берлине. Книга называется Erinnerung an Grodno, что переводится как «память о Гродно».

«Здесь собраны 20 ландшафтов времен Первой мировой войны. Когда я участвовал в аукционе, видел несколько снимков — поэтому я тоже вместе с вами впервые смотрю», — прокомментировал распаковку альбома Александр.

На аукционной площадке OneBild стартовая сумма альбома составила € 28 (107 руб.). Победитель приобрел его за € 98 (375 руб.).

В альбоме, среди прочего, есть снимки набережной Немана, Фарного костела, водонапорной башни и быта сельских жителей из деревень под Гродно.

Фото: onebid.pl

Фото: onebid.pl

Фото: onebid.pl

Фото: onebid.pl

Что это за альбом старых фотографий Гродно?

Альбом издали в Германии после того, как германская армия заняла Гродно осенью 1915 года. Ценность альбома заключается в его аутентичности, в том числе оригинальной обложке и переплете, которые сохранились за 110 лет. Большинство из размещенных там фотографий были сделаны гродненскими фотографами ранее, еще до Первой мировой войны, а немецкий издатель просто собрал их под одной обложкой.

Это была популярная практика: удачные кадры еще царских времен могли много лет тиражироваться и под немецкой оккупацией, и во время межвоенной Польши.

Интересно, что некоторые фото для берлинского альбома были отредактированы и «улучшены». Например, на фото монастыря удалили «непривлекательное» здание слева и дорисовали стену церкви.

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