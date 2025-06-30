В Витебске спустили на воду необычный корабль 2 30.06.2025, 17:35

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Чем он будет заниматься?

В Витебске спустили на воду новое техническое судно — теплоход «Двинск». Корабль построили на предприятии «Витебскводтранс», пишет газета «Віцьбічы», отмечая, что «событие как минимум неординарное». Дело в том, что корабли в Беларуси строят редко и не в Витебске.

Теплоход «Двинск» спустили на воду в речном порту Витебска 29 июня. Торжественную церемонию провели с традиционным ритуалом — о носовую часть корабля на удачу разбили бутылку шампанского. «Розочка» от бутылки останется на корабле как талисман.

«Двинск» — это техническое обстановочное судно. Корабль предназначен для обеспечения безопасности движения по внутренним водным путям. Его команда будет следить за судоходной обстановкой, регулярно измерять глубину, чистить фарватер, обслуживать знаки навигационной обстановки на реке. Экипаж будет работать вахтовым методом.

Как отметил начальник «Витебскводтранса» Анатолий Леонов, «проект реализовали с нуля». По его словам, все удалось сделать исключительно благодаря сплоченному коллективу. Ранее речникам приходилось ютиться на небольшом катере, где были спартанские условия труда и проживания. Теперь есть четыре каюты, камбуз, санузел, душевая, бытовая техника и отопление.

«На судне мы установили новый гидроманипулятор, что позволит полностью механизировать обслуживание навигационных знаков на реке. Теплоход оснащен современным эхолотом с выводом информации на монитор компьютера», — рассказал Леонов.

Так как судно новое, то одних документов необходимо было оформить без малого две увесистые стопки. Приемо-сдаточный акт подписали 26 июня после четырех дней испытаний.

Корабль назвали в честь парохода «Двинск» (так в царской России назывался современный Даугавпилс в Латвии) 1894 года постройки, который потопили в годы Второй мировой войны, а потом подняли в 1945-м. Судно служило до 1956-го. Капитаном будет Игорь Иванов с почти 40 годами стажа механика. В экипаже еще и два моториста.

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