Соболенко одержала 50-ю победу в статусе первой ракетки мира
- 30.06.2025, 18:02
Белоруска вышла во второй раунд Уимблдонского турнира.
Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 50-ю победу в роли первой ракетки мира.
Юбилейная победа случилась на старте Уимблдона-2025. Соболенко обыграла канадку Карсон Брэнстин (194-й номер рейтинга) со счетом 6:1, 7:5.
Соболенко стала лишь девятым игроком WTA, которому удалось пересечь рубеж в 50 побед, будучи первой ракеткой мира. Ранее этого добивались:
Мартина Хингис (Швейцария);
Серена Уильямс (США);
Линдсей Дэвенпорт (США);
Жюстин Энен (Бельгия);
Каролина Возняцки (Дания);
Виктория Азаренко (Беларусь);
Эшли Барти (Австралия);
Ига Cвёнтек (Польша).