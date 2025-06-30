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Соболенко одержала 50-ю победу в статусе первой ракетки мира

  • 30.06.2025, 18:02
Соболенко одержала 50-ю победу в статусе первой ракетки мира

Белоруска вышла во второй раунд Уимблдонского турнира.

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 50-ю победу в роли первой ракетки мира.

Юбилейная победа случилась на старте Уимблдона-2025. Соболенко обыграла канадку Карсон Брэнстин (194-й номер рейтинга) со счетом 6:1, 7:5.

Соболенко стала лишь девятым игроком WTA, которому удалось пересечь рубеж в 50 побед, будучи первой ракеткой мира. Ранее этого добивались:

Мартина Хингис (Швейцария);

Серена Уильямс (США);

Линдсей Дэвенпорт (США);

Жюстин Энен (Бельгия);

Каролина Возняцки (Дания);

Виктория Азаренко (Беларусь);

Эшли Барти (Австралия);

Ига Cвёнтек (Польша).

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