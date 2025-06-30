Иран запретил главе МАГАТЭ появляться на своих ядерных объектах 30.06.2025, 18:07

Рафаэль Гросси

Также запрещено использование систем наблюдения.

Власти Ирана приняли решение запретить генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны, а также отключить камеры видеонаблюдения. Как сообщают СМИ, это связано с тем, что израильское правительство якобы получило доступ к «конфиденциальным данным» этих объектов, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Об этом вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хаджи Бабаей заявил во время похорон высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков, погибших в результате недавних израильских ударов.

Израиль наносил удары по иранским ядерным объектам с помощью дронов и самолетов, пытаясь предотвратить создание ядерного оружия, что вызвало ответные ракетные атаки со стороны Ирана на израильские города. После двенадцатидневного конфликта было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее Иран позволял инспекторам МАГАТЭ проводить проверки на своих ядерных объектах и устанавливал современные камеры наблюдения в рамках ядерной сделки 2015 года с рядом мировых держав. Однако после выхода США из соглашения в 2018 году Тегеран несколько раз угрожал отключить системы наблюдения в ходе переговоров по своей ядерной программе.

Новое решение Ирана может значительно затруднить международный контроль над его ядерной деятельностью.

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