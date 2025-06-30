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Иран запретил главе МАГАТЭ появляться на своих ядерных объектах

  • 30.06.2025, 18:07
Иран запретил главе МАГАТЭ появляться на своих ядерных объектах
Рафаэль Гросси

Также запрещено использование систем наблюдения.

Власти Ирана приняли решение запретить генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны, а также отключить камеры видеонаблюдения. Как сообщают СМИ, это связано с тем, что израильское правительство якобы получило доступ к «конфиденциальным данным» этих объектов, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Об этом вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хаджи Бабаей заявил во время похорон высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков, погибших в результате недавних израильских ударов.

Израиль наносил удары по иранским ядерным объектам с помощью дронов и самолетов, пытаясь предотвратить создание ядерного оружия, что вызвало ответные ракетные атаки со стороны Ирана на израильские города. После двенадцатидневного конфликта было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее Иран позволял инспекторам МАГАТЭ проводить проверки на своих ядерных объектах и устанавливал современные камеры наблюдения в рамках ядерной сделки 2015 года с рядом мировых держав. Однако после выхода США из соглашения в 2018 году Тегеран несколько раз угрожал отключить системы наблюдения в ходе переговоров по своей ядерной программе.

Новое решение Ирана может значительно затруднить международный контроль над его ядерной деятельностью.

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