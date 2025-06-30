Оскароносная студия выпустила ИИ-сериал про кота
- 30.06.2025, 18:11
Компания интегрирует ИИ во все этапы создания контента.
По словам директора по стратегии Шин Гынсопа, компания интегрирует ИИ во все этапы создания контента — от планирования до маркетинга — для масштабирования производства во всех жанрах, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Среди представленных технологий — Cinematic AI, объединяющая изображение, видео, звук и голос для кинопроизводства, а также AI Script, анализирующая спрос аудитории и предлагающая форматы и жанры для новых проектов.
«Cat Biggie» стал первым полностью созданным ИИ продуктом компании: команда из шести специалистов выпустила 30 двухминутных эпизодов за пять месяцев. Анимация, повествующая о коте, который неожиданно стал отцом цыпленка, выйдет в июле на YouTube.
CJ ENM планирует уже в этом году начать производство фильмов и сериалов с использованием ИИ, стремясь стать «глобальной AI-студией».
Компания, известная проектами «Паразиты», «Queen of Tears» и мюзиклом «Kinky Boots», также обсудила с экспертами необходимость регулирования ИИ в индустрии, включая вопросы авторского права и защиты данных.