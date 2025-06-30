Украина получила миллиарды из замороженных активов России 30.06.2025, 18:17

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Какую сумму передала Канада.

Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов в рамках инициативы ERA. Это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

«Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов РФ», - написал Шмыгаль.

Премьер-министр также поблагодарил Канаду и всех, кто приобщен к этой программе. Он также настаивает на полной конфискации замороженных средств РФ.

«Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем», - заявил премьер.

После начала полномасштабной войны России против Украины западные страны заморозили около 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центральному банку РФ. Основная часть этих активов хранится в Европе, преимущественно в системе Euroclear, расположенной в Бельгии. Санкции также коснулись имущества российских госкомпаний и лиц, находящихся под ограничениями.

Со временем международные партнеры начали направлять доходы от этих замороженных средств на поддержку Украины. Например, недавно стало известно, что Украина получит от Британии 350 современных ракет, которые Лондон приобретет за средства, полученные от активов.

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