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NYT: Как преподавать информатику в эпоху ИИ

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  • 30.06.2025, 18:38
NYT: Как преподавать информатику в эпоху ИИ

Университеты пересматривают подходы.

Американские вузы пересматривают преподавание компьютерных наук на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. Университет Карнеги-Меллона, один из лидеров в этой области, планирует провести летний митинг, чтобы обсудить, как адаптировать учебные программы к новой технологической реальности, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

«ИИ буквально потряс образование в сфере информатики», — говорит Томас Кортина, профессор и декан по бакалавриату. Программы, обучающие программированию — ключевому навыку в этой области, — сталкиваются с вызовом: ИИ, такие как ChatGPT, уже способны писать код, заменяя работу начинающих разработчиков.

Компании сокращают найм молодых специалистов, все чаще полагаясь на ИИ для базового кодинга. Это заставляет вузы пересматривать фокус обучения: от чистого программирования — к более широким навыкам, включая критическое мышление, ИИ-грамотность и вычислительное мышление. Национальный научный фонд США финансирует проект Level Up AI, цель которого — выработать новые образовательные стандарты.

Некоторые преподаватели считают, что в будущем компьютерные науки будут напоминать гуманитарную дисциплину — с упором на коммуникацию и междисциплинарные знания. Тем временем студенты уже адаптируются: используют ИИ как помощника, но осознают его ограничения.

Хотя ИИ меняет рынок труда, эксперты отмечают: спрос на программное обеспечение растет, а вместе с ним и число людей, вовлеченных в программирование — даже если они не профессиональные разработчики.

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