В Беларуси изменятся правила регистрации и ликвидации бизнеса
- 30.06.2025, 19:03
Новый закон.
«Палата представителей» в первом чтении приняла закон «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».
Как сообщили в пресс-службе нижней палаты «парламента», документ вносит существенные изменения в процедуры создания и закрытия бизнеса, направленные на упрощение административных процессов и усиление контроля.
Закон вводит регистрацию компаний по типовым уставам и меняет порядок выхода участников из хозяйственных обществ, предусматривая обязательное нотариальное удостоверение таких действий, заметил MyFin.
Также среди ключевых нововведений – сокращение сроков постановки на учет в государственных органах с 5 до 3 рабочих дней.
Закон предусматривает создание электронного архива документов и устанавливает единый срок в 5 календарных дней (вместо 7 дней) для предоставления выписок из Единого государственного регистра для всех категорий заявителей.
Больше обязанностей
Особое внимание уделено вопросам прозрачности: усилены требования к верификации информации о бенефициарных собственниках, введена обязанность указывать и своевременно обновлять электронную почту компании, которая приобретает юридическое значение.
Сокращается количество регистрирующих органов – из их числа исключаются администрации свободных экономических зон. Теперь основным принципом, по которому будет определяться регистрирующий орган, будет являться его место нахождения.
Условия ликвидации
В то же время регистрирующие органы получат право отказывать в регистрации при выявлении угроз национальной безопасности.
В процедуре ликвидации компаний появились новые механизмы защиты прав кредиторов, включая возможность судебного запрета на ликвидацию и увеличение срока приостановки процедуры по требованию кредитора с 2 до 3 месяцев.
Учредители и ликвидаторы могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за нарушения при закрытии бизнеса.
Отмечается, что изменения были составлены с учетом рекомендаций по гармонизации белорусского законодательства с нормами Евразийского экономического союза.