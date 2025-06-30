закрыть
30 июня 2025, понедельник, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Orlen прекратит поставлять российскую нефть в Чехию

2
  • 30.06.2025, 19:06
Orlen прекратит поставлять российскую нефть в Чехию

Контракт польского нефтегазового концерна Orlen с «Роснефтью» истек.

Срок действия контракта на поставку нефти из России на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском Литвинове истек 30 июня 2025 года, заявил гендиректор польского нефтегазового концерна Иренеуш Фонфара, его слова передает Gazeta Wyborcza.

По его словам, Orlen прекратил поставки российской нефти на НПЗ в Чехии еще в марте. Однако контракт с «Роснефтью» на транспортировку сырья в Литвинов, заключенный 12 лет назад, истекает только в конце июня. Фонфара назвал его «закрытой главой».

«Мы завершили последний исторический контракт на поставку сырой нефти из России в Чехию. Это означает, что с 1 июля 2025 года Orlen Group, а значит, и весь регион, будут свободны от российской нефти. Мы закрыли эту главу и вместе строим безопасное будущее для региона», — сказал он.

По словам Фонфары, у Orlen есть два нефтеперерабатывающих завода в Чешской Республике: в Литвинове с годовой мощностью переработки 5,4 млн т сырой нефти и в Кралупи-над-Влтавоу мощностью 3,3 млн тонн. Однако российскую нефть перерабатывали только в Литвинове.

Теперь, отметил глава Orlen, нефть на НПЗ в этом городе будет поступать с южного направления по трансальпийскому трубопроводу TAL.

Фонфара добавил, что концерн подготовил НПЗ в Литвинове к переработке других видов нефти, помимо российской, в том числе провел испытания различных смесей сырья. Сегодня чешские нефтеперерабатывающие заводы снабжаются нефтью в том числе из Саудовской Аравии, Северной и Южной Америки и Африки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Королева НАТО
Королева НАТО Илона Громлюк