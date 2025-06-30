Orlen прекратит поставлять российскую нефть в Чехию 2 30.06.2025, 19:06

Контракт польского нефтегазового концерна Orlen с «Роснефтью» истек.

Срок действия контракта на поставку нефти из России на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском Литвинове истек 30 июня 2025 года, заявил гендиректор польского нефтегазового концерна Иренеуш Фонфара, его слова передает Gazeta Wyborcza.

По его словам, Orlen прекратил поставки российской нефти на НПЗ в Чехии еще в марте. Однако контракт с «Роснефтью» на транспортировку сырья в Литвинов, заключенный 12 лет назад, истекает только в конце июня. Фонфара назвал его «закрытой главой».

«Мы завершили последний исторический контракт на поставку сырой нефти из России в Чехию. Это означает, что с 1 июля 2025 года Orlen Group, а значит, и весь регион, будут свободны от российской нефти. Мы закрыли эту главу и вместе строим безопасное будущее для региона», — сказал он.

По словам Фонфары, у Orlen есть два нефтеперерабатывающих завода в Чешской Республике: в Литвинове с годовой мощностью переработки 5,4 млн т сырой нефти и в Кралупи-над-Влтавоу мощностью 3,3 млн тонн. Однако российскую нефть перерабатывали только в Литвинове.

Теперь, отметил глава Orlen, нефть на НПЗ в этом городе будет поступать с южного направления по трансальпийскому трубопроводу TAL.

Фонфара добавил, что концерн подготовил НПЗ в Литвинове к переработке других видов нефти, помимо российской, в том числе провел испытания различных смесей сырья. Сегодня чешские нефтеперерабатывающие заводы снабжаются нефтью в том числе из Саудовской Аравии, Северной и Южной Америки и Африки.

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