Белоруска Саснович в трехчасовом противостоянии прошла во 2-й круг «Уимблдона» 30.06.2025, 19:13

Дальше — 13-я ракетка мира из Украины.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (107 ВТА) справилась с представительницей Франции Варварой Грачевой (92 ВТА) в матче первого круга «Уимблдона»-2025 — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась три часа и 26 минут.

Следующей соперницей Саснович станет 13-я ракетка планеты украинка Элина Свитолина.

На старте турнира Свитолина одержала победу над венгеркой Анной Бондарь (75 ВТА) со счетом 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и три минуты.

Женский турнир «Уимблдона» проходит с 30 июня по 12 июля. Его действующей чемпионкой является Барбора Крейчикова из Чехии.

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