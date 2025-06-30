Белоруска Саснович в трехчасовом противостоянии прошла во 2-й круг «Уимблдона»
- 30.06.2025, 19:13
Дальше — 13-я ракетка мира из Украины.
Белорусская теннисистка Александра Саснович (107 ВТА) справилась с представительницей Франции Варварой Грачевой (92 ВТА) в матче первого круга «Уимблдона»-2025 — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).
Встреча продолжалась три часа и 26 минут.
Следующей соперницей Саснович станет 13-я ракетка планеты украинка Элина Свитолина.
На старте турнира Свитолина одержала победу над венгеркой Анной Бондарь (75 ВТА) со счетом 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и три минуты.
Женский турнир «Уимблдона» проходит с 30 июня по 12 июля. Его действующей чемпионкой является Барбора Крейчикова из Чехии.