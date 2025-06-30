«Можно постельное и чисто постирать!» 2 30.06.2025, 19:50

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Белоруска показала платную палату в роддоме Волковыска.

Белоруски не раз показывали, как выглядят платные палаты в роддомах. В основном в кадры попадали крупные или минские учреждения. Пользовательница TikTok Анна лежит на сохранении в Волковысской центральной районной больнице. Она сняла интерьеры в местном акушерско-гинекологическом отделении. Видео она выложила в своем аккаунте, передает «Зеркало». В подписи под роликом женщина иронично спросила у пользователей: «Жесть или зажралась?».

Изначально Анна не говорила, в каком учреждении лежит, а в подписи к видео указала: «Платная палата в белорусском роддоме». Позже в комментариях женщина рассказала, что находится в Волковысской ЦРБ. На сайте больницы сказано, что в акушерско-гинекологическом отделении четыре помещения повышенной комфортности. Сутки в них стоят от 9,64 до 9,95 рубля.

На кадрах комната, покрашенная в бело-голубой и синий цвета. Здесь стоит кровать, тумбочка, пеленальный столик, небольшой холодильник. Имеется и свой санузел. Отдельного душа нет, но есть биде, туалет и умывальник.

Такой вид из окна палаты Анны. Вокруг много зелени.

А вот постельное белье, по словам женщины, оставляет желать лучшего.

— Это чистое белье, если что… Должно быть чистым, — заметила Анна, показав бледное пятно на простыне и черный волос на пододеяльнике. — К слову, у меня волосы светлые. Это не мое. Прекрасно.

В комментариях женщина отметила, что из комфорта здесь «уединение, и только». Она призналась, что семь с половиной лет назад лежала в этой же палате. По ее наблюдениям, с тех пор тут почти ничего не изменилось, лишь душ заменили на биде. При этом она обратила внимание на очень хорошую работу медиков.

— Меня 7,5 года назад экстренно «прокесарили». Страха за дочь натерпелась, но она родилась абсолютно здоровой, — рассказала Анна. — Благодарна врачам. Очень жаль, что им приходится работать в таких условиях.

Белоруска призналась, что искренне желает роддому ремонта.

— Больницу построили, детскую поликлинику сделали. Пусть следующий на очереди будет роддом, — написала она.

Что говорят другие?

За четыре дня ролик посмотрели более 132 тысяч раз. У него свыше 500 комментариев.

В обсуждениях пользовательницы стали соизмерять, сопоставимы ли цена и качество помещения, а также делиться своими воспоминаниями о роддомах. Вот некоторые из них:

«Раньше было шесть человек в палате, кровать и тумбочка, общий душ на все отделение — и ничего, выросли!»

«Платные палаты обязаны быть с холодильником, микроволновкой, столом и посудой, телевизором, санузлом, а не камерой с кроватью и туалетом».

«А что не так? Это больница, а не отель. Про волос — без комментариев. Если это чужой, то он стерилен после стирки в прачечной больницы».

«Ну за такие деньги даже очень ничего!»

«Можно постельное и чисто постирать! И даже в бесплатном [роддоме] гигиена прежде всего».

«В этом роддоме спасли меня и мою дочь. Мира, здоровья и благополучия коллективу!»

«И я лежала в этой палате, и была рада, что попала сюда, а не [туда, откуда] „бежать“ после кесарева в другой конец коридора в туалет и думать, плачет там твой ребенок или нет. Лучше уж так, чем в общей, где нет вообще ничего»;

«Моя невестка рожала четыре месяца назад в платной палате 6-й больницы Минска. Отдали 3 тысячи рублей, и было идеально все — от чистоты до родов, ухода и выписки».

«Рожала в том году в Лиде, лежала в платной палате, 20 рублей в сутки. Шикарные апартаменты».

«Не, ну белье в таком состоянии — это, конечно, неприятно, но можно показать и попросить заменить. Это законное требование даже для общей палаты. А вот все остальное — обычная палата, отдельная же, без соседок».

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