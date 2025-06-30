В Северной Корее показали фото ликвидированных на войне против Украины военных 4 30.06.2025, 20:00

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На снимках диктатор КНДР «оплакивает» солдат.

В Северной Корее впервые признали и показали ликвидированных на войне против Украины военных.

Об этом пишет Yonhap.

Были опубликованы фото, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын «оплакивает» солдат.

Отмечается, что все эти фото показали на мероприятии, организованном Северной Кореей и Россией в Пхеньяне накануне. Концерт был посвящен первой годовщине подписания договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве». В частности, его посетил сам Ким Чен Ын и российский министр культуры Ольга Любимова.

В общем там транслировали всю хронологию развертывания северокорейских войск на войне против Украины. В частности, люди в зале смогли увидеть окровавленный блокнот военного КНДР, найденного на поле боя в Курской области.

Среди прочего, в КНДР раскрыли, что Ким Чен Ын одобрил оперативные планы для северокорейских войск в Курской области и приказал осуществить атаки между 22 октября и 22 декабря 2024 года.

Это первый случай, когда медиа Северной Кореи показали видеозаписи и фотографии своих солдат, отправленных в Россию.

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