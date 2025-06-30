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Минчанин пригласил в гости мужчину и лишился имущества

  • 30.06.2025, 20:10
  • 1,124
Минчанин пригласил в гости мужчину и лишился имущества

«Алиса» попала в ломбард, а мультиварка ушла на металлолом.

Мужчина сходил в гости к минчанину и обокрал его, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась 55-летняя минчанка, которая вернулась с работы домой и обнаружила отсутствие мультиварки, а также умной колонки «Алисы». Общий ущерб заявительница оценила в 800 рублей.

Сотрудники милиции по подозрению в краже задержали 29-летнего минчанина. Установлено, что его пригласил в гости супруг заявительницы. Употребив спиртное, хозяин уснул, а гость вынес из квартиры имущество.

В итоге «Алису» мужчина продал в ломбард за 180 рублей, а чужую микроволновку сдал в пункт приема металлолома за 5 рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Следователи возбудили в отношении минчанина уголовное дело за кражу.

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