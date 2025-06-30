В Кемеровской области РФ шахта с почти 1000 сотрудников остановила работу 5 30.06.2025, 20:12

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Из-за отсутствия денег.

В Кемеровской области остановила работу одна из крупных шахт — «Спиридоновская», на которой работали 900 сотрудников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство угольной промышленности региона. На предприятии уточнили, что долги по зарплате, отпускным и расчетным выплатам составляет порядка 90 млн рублей, а добычу остановили еще в начале июня из-за отсутствия финансирования.

В конце мая руководство шахты приняло решение уволить 760 работников на фоне «дефицита инвестиционных средств», сообщил представитель «Спиридоновской». К концу июня уволились около 120 человек. Порядка 130 человек сейчас задействованы для жизнеобеспечения шахты, на которой с начала года добыли примерно 214 тысяч тонн угля.

В прошлую пятницу первый замгубернатора и глава правительства Кузбасса Андрей Панов сообщил в своем телеграм-канале, что работники «Спиридоновской» не получали зарплату больше месяца. До этого чиновник отчитался о том, что из 151 угледобывающего предприятия в регионе 20 находятся на грани банкротства.

«Сегодня в условиях кризиса угольщики вынуждены в буквальном смысле выживать, задействуя все возможные ресурсы и сокращая издержки, повышая производительность. В некоторых случаях приходится переводить работников в простой или сокращать», — сетовал он.

Возобновившая работу в 2023 году «Спиридоновская» отчитывалась в позапрошлом году о 1,5 млрд рублей выручки и 422 млн рублей чистого убытка по РСБУ. В 2024-м убыток увеличился в четыре раза и достиг 1,8 млрд рублей (выручка выросла до 2,2 млрд рублей).

Только в 2024 году в Кузбассе остановились во­семь шахт, почти пятьсот работников не по­лу­ча­ли зар­пла­ту по несколь­ко ме­ся­цев, сообщал кемеровский гу­бер­на­тор Илья Се­ре­дюк в феврале 2025-го. На ряде предприятий сократили персонал. Так, на шахте «Инская» были уволены около 250 человек, заявлял в январе министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

Углепром Кузбасса, по официальным данным, обеспечивает почти 60% общероссийской добычи каменного угля, порядка 80% коксующихся углей и 100% особо ценных марок. В отрасли трудоустроены свыше 110 тыс. человек, или больше 70% от общего количества работников угольной промышленности России.

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