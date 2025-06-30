Китай выдавливает Россию с Кубы 30.06.2025, 20:43

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Остров переживает глубокий экономический кризис.

Китай усиливает экономическое присутствие на Кубе, вытесняя Россию, отмечает Reuters. На фоне энергетического коллапса на острове Китай планирует реализовать 55 новых проектов в сфере солнечной энергетики. Китайские суда уже прибыли в порт Мариэль с солнечными панелями, запчастями и топливом. Изначально предполагалось участие России в этих инициативах, однако большая часть российских проектов так и не была реализована.

Куба переживает глубокий экономический кризис: страна сталкивается с нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов, многочасовыми отключениями электроэнергии, сокращением турпотока и экспорта. Ситуация усугубляется санкциями, введёнными администрацией Дональда Трампа. Состояние кубинской энергосистемы критическое: за последний год национальная электросеть четырежды выходила из строя, оставляя миллионы людей без света и парализуя работу школ и предприятий. Ожидается, что ввод в эксплуатацию китайских солнечных станций существенно увеличит генерирующие мощности, практически покрыв дневной дефицит электроэнергии и позволив сократить расход топлива для ночного энергоснабжения.

Россия еще два года назад обещала Кубе значительную поддержку. В мае 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии открытия крупнейшего на острове сталелитейного завода, восстановленного на средства российского кредита в $100 млн. Однако, несмотря на торжественную церемонию, производство так и не было запущено: острая нехватка топлива и электроэнергии парализовала промышленность по всему острову.

Во время того визита было подписано не менее восьми соглашений между российскими и кубинскими структурами — о поставках пшеницы, открытии супермаркета «Русмаркет» в Гаване, реставрации исторической архитектуры и сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Также был презентован проект по восстановлению курортного посёлка Тарара под Гаваной. Однако большинство инициатив остались на бумаге: здания в Тараре по-прежнему заброшены, «Русмаркет» так и не открылся, торговый центр Yumuri частично пустует, а реставрация церкви Санто-Анхель застопорилась.

С 2018 года Куба участвует в китайской инициативе «Один пояс, один путь». С тех пор Пекин инвестировал в ключевые объекты — транспортную, портовую и телекоммуникационную инфраструктуру. На фоне неспособности Москвы предоставлять кредиты Россия утрачивает статус основного внешнеэкономического партнёра Кубы. По мнению профессора Американского университета Уильяма ЛеоГранде, китайские инвестиции могут сыграть роль «спасательного круга» для кубинской экономики.

Фултон Армстронг, бывший сотрудник Национальной разведки США по Латинской Америке, считает, что вложения России и Китая недостаточны для преодоления структурных проблем. «Гавана не может рассчитывать на волшебную таблетку ни от Москвы, ни от Пекина, — заявил он. — Только мощный поток торговли и инвестиций из Китая мог бы стабилизировать ситуацию, но это маловероятно».

Условия финансирования как китайских, так и российских проектов остаются в значительной степени непрозрачными. Неясно, осуществляется ли поддержка через государственные банки, частные компании или иные механизмы, а также как именно Куба будет рассчитываться по этим обязательствам. Ранее Россия предоставила Гаване отсрочку по выплатам по кредиту 2015 года на сумму €1,2 млрд, выделенному на строительство двух электростанций — «Максимо Гомес» и «Восточная Гавана». А в 2014 году президент Владимир Путин списал Кубе $32 млрд долга.

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