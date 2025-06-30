Азаренко вернулась в топ-100 рейтинга WTA
- 30.06.2025, 20:49
Соболенко продолжает занимать лидирующую позицию.
Виктория Азаренко, несмотря на поражение от Иги Свентек в 1/8 финала в немецком Бад-Хомбурге, вернулась в топ-100 лучших теннисисток мира.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска поднялась на 18 пунктов и занимает теперь 87-ю строку. В ее активе 774 набранных очков, неделей ранее было 689.
Ее соотечественница Арина Соболенко продолжает занимать лидирующую позицию в рейтинге. В активе первой ракетки мира, как и ранее, 11640 заработанных балла.
Белоруски Александра Саснович и Ирина Шиманович также немного улучшили свои позиции. Саснович поднялась со 108-й на 107-ю строчку рейтинга. У Шиманович также плюс одна строчка и 169-е место в рейтинге.