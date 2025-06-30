Грузовик с буквой Z попал в ДТП в Московской области 30.06.2025, 20:57

Погибли два человека.

«КАМАЗ» попал в смертельное ДТП в Московской области на третьем километре дороги М-3 «Украина», сообщили РБК в Главном управлении МВД по области.

Водитель, управляя легковым автомобилем Volkswagen, при выезде с дороги столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир легковой машины.

На записи с места аварии на двери грузовика виден тактический знак российских оккупантов — вписанная в ромб буква Z.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com