Белорусы нашли способ не пробивать QR-коды на товарах 30.06.2025, 21:14

Как это работает.

Пробивать QR-коды на кассах необязательно – белорусы нашли способ обойти систему, сообщает Blizko.by.

Совсем скоро белорусы при оплате на кассах самообслуживания будут обязаны считывать коды маркировки плюс к уже имеющимся штрихкодам. Такая процедура станет обязательной уже с 1 июля.

Однако обычные покупатели нововведение не оценили. Процесс покупки растягивается, а злосчастная маркировка может быть расположена где угодно и размера может быть разного.

Последняя деталь и помогла обнаружить лайфхак. Но работает он с некоторыми оговорками.

Покупатели пытались пробить QR-код на глазированном сырке, но он был настолько маленьким, что сканеру никак не удавалось его зацепить.

В таких случаях надо обращаться к администратору, и на этот раз он действительно помог.

Лайфхак заключается в следующем: сканируем штрихкод второй раз. Система тут же выдает предупреждение: "Найдите специальную марку на товаре (похожа на QR-код), отсканируйте марку сканером".

Тут же сказано (с ошибкой): при отсутствии марки на товаре необходимо обратиться к администратору.

Что же делать? А ничего. Спустя несколько секунд на экране просто появляется зеленая кнопка «Добавить товар в чек». Нажимаем – и все срабатывает как обычно.

Работает такая схема только с кассами в магазинах «Евроопт». Скорее всего, это временный баг и его могут в любой момент исправить.

В Министерстве по налогам и сборам, маркировка товаров специальными кодами нужна для того, чтобы бороться с подделками и незаконным оборотом продукции. Двумерный код Data-Matrix позволяет покупателям убедиться в качестве и легальности товара.

Система с кодами работает не только в Беларуси, но и в странах ЕАЭС (Армении, Казахстане, Кыргызстане и России).

Согласно постановлению Совмина, маркировке подлежат такие товары, как:

чай, кофе, молочная продукция, растительное масло, икра

соки, вода, газировки

пиво, слабоалкогольные напитки

обувь, товары легкой промышленности, меховые изделия, часы

моторное масло, шины и покрышки пневматические резиновые новые, моющие средства

жидкости для электронных систем курения

ноутбуки, планшеты, принтеры, мобильные телефоны, мониторы, телевизоры и другое.

Как часто в белорусских магазинах были проблемы с некачественной и нелегальной продукцией, в МНС не уточнили.

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