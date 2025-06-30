В Беларуси открывается охота на медведя 30.06.2025, 21:39

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Около ста лет в стране нельзя было трогать этого краснокнижного зверя.

С 1 июля в Беларуси можно будет подстрелить медведя. Раньше охота на это животное была запрещена.

«Открытие охоты на медведя связано с резким ростом его численности и с целью исключения конфликтных ситуаций между зверем и населением», – сообщили в Минлесхозе.

Под прицел могут попасть животные любого пола и возраста.

Охотиться можно в течение суток из засады, с подхода в присутствии руководителя охоты. При этом разрешено применять:

нарезное охотничье оружие

гладкоствольное охотничье оружие не менее 16 калибра с использованием патронов, снаряженных пулей

охотничьих собак: породы по решению пользователя охотничьих угодий.

Еще один нюанс: стаж у охотника должен быть не менее трех лет.

Добыча медведя продлится до 31 декабря.

Сколько стоит такое удовольствие

Установлена следующая минимальная предельная стоимость разрешения на добычу медведя:

для граждан Беларуси и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Br500

для граждан других иностранных государств – Br1000.

Дополнительно каждому охотнику надо будет заплатить за путевку не менее Br5.

Ранее начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез сообщил, что в Беларуси значительно выросла численность медведей.

По данным на 2023 год, по всей стране зарегистрировано 700 особей. Для сравнения, в 2003-м их было лишь 150.

Представитель министерства указал, что рост численности хищного зверя связан с деятельностью охотхозяйств, а также с охраной угодий и улучшением кормовых условий.

Напомним, что медведь внесен в Красную книгу. Охота на него в Беларуси была запрещена почти целый век.

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