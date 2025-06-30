В Беларуси открывается охота на медведя
- 30.06.2025, 21:39
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Около ста лет в стране нельзя было трогать этого краснокнижного зверя.
С 1 июля в Беларуси можно будет подстрелить медведя. Раньше охота на это животное была запрещена.
«Открытие охоты на медведя связано с резким ростом его численности и с целью исключения конфликтных ситуаций между зверем и населением», – сообщили в Минлесхозе.
Под прицел могут попасть животные любого пола и возраста.
Охотиться можно в течение суток из засады, с подхода в присутствии руководителя охоты. При этом разрешено применять:
нарезное охотничье оружие
гладкоствольное охотничье оружие не менее 16 калибра с использованием патронов, снаряженных пулей
охотничьих собак: породы по решению пользователя охотничьих угодий.
Еще один нюанс: стаж у охотника должен быть не менее трех лет.
Добыча медведя продлится до 31 декабря.
Сколько стоит такое удовольствие
Установлена следующая минимальная предельная стоимость разрешения на добычу медведя:
для граждан Беларуси и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Br500
для граждан других иностранных государств – Br1000.
Дополнительно каждому охотнику надо будет заплатить за путевку не менее Br5.
Ранее начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез сообщил, что в Беларуси значительно выросла численность медведей.
По данным на 2023 год, по всей стране зарегистрировано 700 особей. Для сравнения, в 2003-м их было лишь 150.
Представитель министерства указал, что рост численности хищного зверя связан с деятельностью охотхозяйств, а также с охраной угодий и улучшением кормовых условий.
Напомним, что медведь внесен в Красную книгу. Охота на него в Беларуси была запрещена почти целый век.