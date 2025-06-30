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Келлог: Комментарии Пескова напоминают произведения Оруэлла

  • 30.06.2025, 22:08
Келлог: Комментарии Пескова напоминают произведения Оруэлла
Фото: EPA

Спецпосланник Трампа отреагировал на слова пресс-секретаря Путина о том, что Украина и США затягивают переговоры.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.

Об этом он написал на платформе Х.

«Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров напоминают произведения Джорджа Оруэлла... Президент Трамп последовательно и непоколебимо стремится достичь прогресса в вопросе прекращения войны», - отметил Келлог.

Спецпосланник Трампа в очередной раз подчеркнул: США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью прекращения войны.

«Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине», - добавил он.

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