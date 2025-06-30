Келлог: Комментарии Пескова напоминают произведения Оруэлла
- 30.06.2025, 22:08
Спецпосланник Трампа отреагировал на слова пресс-секретаря Путина о том, что Украина и США затягивают переговоры.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.
Об этом он написал на платформе Х.
«Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров напоминают произведения Джорджа Оруэлла... Президент Трамп последовательно и непоколебимо стремится достичь прогресса в вопросе прекращения войны», - отметил Келлог.
Спецпосланник Трампа в очередной раз подчеркнул: США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью прекращения войны.
«Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине», - добавил он.