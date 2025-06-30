Для россиян выделят места на бюджет в белорусских вузах 30.06.2025, 22:14

Для граждан РФ выделят почти тысячу мест.

В этом году белорусские вузы планируют выделить почти тысячу бюджетных мест для российских абитуриентов, успешно сдавших ЕГЭ. Об этом сообщила БелТА со ссылкой на слова министра образования Андрея Иванца.

Как отметил министр, обсуждались три ключевых направления сотрудничества «cоюзного государства».

Во‑первых, запуск с 2026/2027 учебного года совместных образовательных программ: эту инициативу собираются реализовать ведущие университеты двух стран – БГУ, БНТУ, БГУИР и российский МГТУ им. Баумана.

Второй важный момент – равные условия поступления для всех абитуриентов. Уже второй год подряд россияне могут поступать на бюджет в белорусские вузы по результатам ЕГЭ, без необходимости сдавать ЦЭ и ЦТ в Беларуси. Министр уточнил, что более 30 университетов участвуют в этой программе, и «порядка тысячи мест в этом году предполагается для ребят по данной траектории».

Третий пункт – академическая мобильность: запланирован обмен преподавателями между странами. В рамках мероприятий «союзного государства» с 2026 года около 50 профессоров из России и Беларуси будут приглашены читать лекции и проходить стажировки в университетах двух стран.

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