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Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью с командой Венгрии в Лиге наций

  • 4.06.2025, 1:46
Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью с командой Венгрии в Лиге наций

0:0.

Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью с командой Венгрии на финише женской Лиги наций УЕФА.

В последнем поединке группы В3 белоруски в Сегеде разошлись миром с командой Венгрии - 0:0. В первом круге белорусские футболистки уступили венгеркам со счетом 0:2. Результаты остальных игр команды Владимира Шиндикова: Беларусь - Финляндия - 0:0 и 0:3, Беларусь - Сербия - 0:3 и 0:0. В шести проведенных встречах белоруски не забили ни одного гола.

В другом сегодняшнем матче этого квартета финки в Хельсинки сыграли вничью со сборной Сербии - 1:1. Итоговое положение: Сербия - 14 очков, Финляндия - 11, Венгрия - 4, Беларусь - 3. Сербки поднялись во второй дивизион, белоруски вернулись в третий дивизион.

После завершения группового этапа победители четырех групп лиги В получили прямые путевки в лигу А. Команды, занявшие вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги А. В прошлом сезоне сборная Беларуси выступала в третьем по рангу дивизионе - лиге С и, заняв первое место в своей группе, поднялась в лигу В.

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