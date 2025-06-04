Ермак пригласил Уиткоффа в Украину
- 4.06.2025, 2:00
Чтобы тот увидел ситуацию собственными глазами.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пригласил спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа посетить Украину, чтобы «увидеть ситуацию собственными глазами».
Об этом Ермак написал в Telegram.
По его словам, во время встречи с Уиткоффом они обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.
«Позиция РФ - неконструктивная. Отметил, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Также рассказал о реальной ситуации на поле боя», - написал Ермак.
Он также пригласил Уиткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами.
«Нам нужно прекращение огня - мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США. Также мы готовы к встрече лидеров, которой избегает Россия», - подчеркнул он.