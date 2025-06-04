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Ермак пригласил Уиткоффа в Украину

  • 4.06.2025, 2:00
Ермак пригласил Уиткоффа в Украину

Чтобы тот увидел ситуацию собственными глазами.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пригласил спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа посетить Украину, чтобы «увидеть ситуацию собственными глазами».

Об этом Ермак написал в Telegram.

По его словам, во время встречи с Уиткоффом они обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

«Позиция РФ - неконструктивная. Отметил, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Также рассказал о реальной ситуации на поле боя», - написал Ермак.

Он также пригласил Уиткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами.

«Нам нужно прекращение огня - мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США. Также мы готовы к встрече лидеров, которой избегает Россия», - подчеркнул он.

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