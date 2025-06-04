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В футболе пересмотрели правило пробития пенальти при двойном касании

  • 4.06.2025, 5:54
В футболе пересмотрели правило пробития пенальти при двойном касании

Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол, внес уточнения в правила исполнения пенальти. Об этом сообщается на сайте IFAB.

В них говорится, что при случайном двойном касании мяча при успешном исполнении пенальти судье следует попросить выполнить удар повторно. Если же футболист не реализует 11-метровый после двойного касания, то назначается свободный удар, а в серии послематчевых пенальти такой удар засчитывается как нереализованный.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2025 года, но могут применяться и до наступления этой даты.

В прошедшем сезоне в серии пенальти 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» судья не засчитал после видеопросмотра удар форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса из-за двойного касания. «Реал» тогда победил и прошел дальше. В УЕФА обещали обсудить пересмотр правил пенальти после того случая.

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