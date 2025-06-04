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Ударные дроны атаковали Курскую область РФ

  • 4.06.2025, 7:35
Ударные дроны атаковали Курскую область РФ

В Рыльске вспыхнул пожар.

Ударные дроны атаковали город Рыльск в Курской области. В месте удара одного из беспилотников возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

По словам очевидцев, в небе над городом было видно по меньшей мере три беспилотника, сообщает Telegram-канал Mash.

Один из БпЛА около 22:50 упал на территорию частного дома на Зеленой улице. После чего возник пожар в одном из зданий.

Как рассказали Telegram-каналу SHOT местные жители, несколько взрывов прозвучали в районе Рыльска и села Крупец около 23:00.

Предварительно, было сбито несколько БПЛА, в частности FPV-дроны. В районе одного из жилых домов возникло возгорание. Официальная информация о последствиях и пострадавших пока отсутствует.

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