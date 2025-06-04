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Потери авиации РФ от ударов СБУ выросли

  • 4.06.2025, 7:50
Потери авиации РФ от ударов СБУ выросли
иллюстративное фото

Украинский Генштаб подтвердил уничтожение 41 самолета.

Российская Федерация потеряла 41 военный самолет во время проведения спецоперации «Паутина» , которую организовала СБУ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, после обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, общие потери оккупантов составили 41 военный самолет.

Среди потерь стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.

Заметим, что сегодня утром Генштаб в сводке о потерях россиян указал, что было уничтожено 12 самолетов.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.

Беспилотники поразили четыре военные базы: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Ранее в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

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