Потери авиации РФ от ударов СБУ выросли
- 4.06.2025, 7:50
Украинский Генштаб подтвердил уничтожение 41 самолета.
Российская Федерация потеряла 41 военный самолет во время проведения спецоперации «Паутина» , которую организовала СБУ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, после обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, общие потери оккупантов составили 41 военный самолет.
Среди потерь стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.
Заметим, что сегодня утром Генштаб в сводке о потерях россиян указал, что было уничтожено 12 самолетов.
Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам.
Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.
Беспилотники поразили четыре военные базы: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Ранее в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.