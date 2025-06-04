Маск резко раскритиковал законопроект, подписанный Трампом 4.06.2025, 7:52

Речь идет о налогах и расходах.

Миллиардер Илон Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах, который подписал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что больше не может молчать, назвав документ «отвратительной мерзостью».

Об этом сообщает Axios.

«Извините, но я больше не могу этого терпеть. Этот громадный, возмутительный, набитый «жиром» (ненужными расходами - ред.) бюджетный законопроект Конгресса - отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это», - написал миллиардер.

Критика Маском законопроекта, который в мае приняла Палата представителей США, прозвучала всего через несколько дней после того, как бывший глава DOGE (Илон Маск) покинул администрацию Трампа.

Отмечается, что гендиректор Tesla давно считает госдолг США экзистенциальной угрозой, но до сих пор высказывал лишь умеренную критику в адрес законопроекта Трампа, раздувающего дефицит.

Позже Маск добавил в соцсетях: «Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и обременит граждан Америки непосильным долгом».

В другой публикации Маск написал, что в ноябре следующего года «мы уволим всех политиков, которые предали американский народ» (вероятно, речь о выборах Конгресс США, которые проводятся каждые 2 года).

Реакция властей США и внутренние разногласия

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома в тот же день отреагировала на инцидент. В частности, сообщила позицию Трампа.

«Послушайте, президент уже знает позицию Илона Маска по этому законопроекту. Это не срочно мнения президента - это большой, красивый законопроект, и он его придерживается», - сказала она во время брифинга.

В свою очередь спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал комментарии Маска «крайне разочаровывающими».

«При всем уважении, мой друг Илон ужасно ошибается относительного единого, большого, прекрасного билла», - сказало он журналистам, предположив, что Маск может быть расстроен о серой налоговых льгот на электромобили.

На вопрос, есть ли обеспеченность, что оппозиция Маска может способствовать провалу законопроекта, лидер Республиканской в Сенате Джон Тьюн выразил надежду, что миллиардер продолжит изучать законопроект и «придет к другому выводу».

В то же время, несколько сторонников фискальной линии, включая сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Рэнда Пола, объединились с Маском, полагая, что законопроект по-прежнему требует значительного сокращения расходов.

Axios пишет, что Трамп «яростно раскритиковал» Пола и представителя Томаса Мэсси за выражение взглядов, схожими со взглядами Маска, но публично пока не комментировал «откровенную критику» своего советника

Опасения по поводу законопроекта

Отметим, что речь идет про законопроект о льготах и расходах. Документ предусматривает продление сниженных налогов (принятых при Трампе в 2017 году) и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность. Однако, для компенсации расходов, предлагаются сокращения в социальных программах: медстраховки для бедных, продовольственные талоны и налоговые льготы на экологически чистую энергетику.

Бюджетное управление Конгресса и независимые аналитики прогнозируют, что законопроект Трампа увеличит дефицит бюджета на сумму от 2,3 до 5 триллионов долларов в течение следующих 10 лет.

Но чиновники Белого дома оспаривают утверждения о том, что законопроект приведет к увеличению дефицита. Власти отмечают, что прогнозы не учитывают высокие уровни экономического роста, которые могут быть вызваны снижением налогов.

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