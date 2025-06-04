Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России 4.06.2025, 7:55

Ограничения в основном касаются около 200 кораблей «теневого флота».

Правительство Швейцарии присоединилось к последнему пакету санкций Европейского Союза против России, которые были приняты в мае 2025 года.

Об этом сообщает сайт правительства Швейцарии.

Отмечается, что под санкциями оказались 17 физических и 58 юридических лиц. Им будут заморожены активы, а также запрещен въезд в страну и транзитный проезд через нее.

В сообщении правительства отмечается, что некоторые из подсанкционных лиц, имеют отношение к российскому оборонному и военному комплексу.

Кроме того, под ограничения попали 189 судов из третьих стран, преимущественно танкеров из числа российского «теневого флота».

В правительстве также отметили, что Швейцария усилила контроль над экспортом для 31 компании. Среди них есть третьи страны, которые не являются членами ЕС.

Санкции ЕС против России

Европейский Союз 20 мая утвердил 17-й пакет санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины. Ограничения в основном коснулись около 200 кораблей «теневого флота» РФ, занимающихся перевозкой нефти в обход уже действующих санкций.

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