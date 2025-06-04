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Белоруска обнаружила у себя дома сразу 15 незваных «соседей», которые прятались в укромном месте

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  • 4.06.2025, 8:17
  • 7,244
Белоруска обнаружила у себя дома сразу 15 незваных «соседей», которые прятались в укромном месте

Женщина обратилась за помощью в МЧС.

В Мяделе Минской области хозяйка частного дома на улице Нарочанская столкнулась с неожиданной проблемой: под потолком одной из комнат она обнаружила гнездо летучих мышей. Женщина обратилась за помощью в МЧС.

На место прибыли спасатели. С помощью топора и гвоздодера они вскрыли потолочное перекрытие и поймали 15 летучих мышей, которые там прятались.

После этого животных выпустили на волю прямо во дворе дома.

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