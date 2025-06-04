Медведев предал Путина?4
- Телегам-канал «Времени на раскачку нет»
- 4.06.2025, 8:23
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Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм приветствовал своего добровольного помощника.
Три дня публика не слышала Медведева, но сегодня дверь в подошедшем лимузине распахнулась и оттуда на руки обслуге вывалился клиент.
Да как удачно высказался, раскрыв истинные намерения своего шефа, обнулив «дипломатию»: «Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти».
Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, автор законопроекта о новых санкциях против России, такими словами приветствовал своего добровольного помощника Медведева: «Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, исходящей от российской пропагандистской машины. Я признателен вам за то, что вы ясно дали понять всему миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире».
Стоило бы долить Медведева в стамбульскую переговорную группу, только аккуратно, ни капли не расплескав от его гения.
Телегам-канал «Времени на раскачку нет»