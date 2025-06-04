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Медведев предал Путина?

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  • Телегам-канал «Времени на раскачку нет»
  • 4.06.2025, 8:23
  • 9,194
Медведев предал Путина?

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм приветствовал своего добровольного помощника.

Три дня публика не слышала Медведева, но сегодня дверь в подошедшем лимузине распахнулась и оттуда на руки обслуге вывалился клиент.

Да как удачно высказался, раскрыв истинные намерения своего шефа, обнулив «дипломатию»: «Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти».

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, автор законопроекта о новых санкциях против России, такими словами приветствовал своего добровольного помощника Медведева: «Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, исходящей от российской пропагандистской машины. Я признателен вам за то, что вы ясно дали понять всему миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире».

Стоило бы долить Медведева в стамбульскую переговорную группу, только аккуратно, ни капли не расплескав от его гения.

Телегам-канал «Времени на раскачку нет»

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