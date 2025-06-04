Axios: Операция «Паутина» может изменить будущее всех войн 4.06.2025, 8:07

1,180

Украина показала, как легко разрушить иллюзию внутренней безопасности.

Через три месяца после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что у Украины «нет козырей», президент Владимир Зеленский разыграл руку, которую никто не ожидал.

Как говорится в анализе Axios, операция Службы безопасности Украины под кодовым названием «Паутина» нанесла кремлевскому правителю Путину серьезный удар. Провластные блогеры сравнивают ее с Перл-Харбором, а военные эксперты уже успели назвать новым кошмаром для национальной обороны:

«С этим можно согласиться: гениальное использование Украиной недорогих беспилотников имеет огромные последствия не только для будущего этой войны, но и для будущего всех войн».

Пока Москва отказывалась от перемирия на фронте, Вашингтон - отвергал введение новых санкций, а западные партнеры не спешили передавать ВСУ новые средства противовоздушной обороны, Киев пришел к простому выводу: если международное сообщество не поможет в перехвате российских бомбардировщиков в воздухе, то придется уничтожать их на земле.

В то же время налет дронов на стратегическую авиацию РФ заставил экспертов по нацбезопасности вновь обсуждать угрозу использования коммерческой инфраструктуры, например китайских контейнеровозов в портах Соединенных Штатов Америки, для тайных атак.

Еще в прошлом году Пентагон предупреждал о вероятности разработки КНР пусковой установки, которую можно разместить в обычном грузовом контейнере. Сейчас Украина в режиме реального времени осуществила то, что в американском министерстве обороны моделировали только на бумаге.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com