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Reuters: Великобритания беспрецедентно увеличит поставки беспилотников Украине

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  • 4.06.2025, 8:12
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Reuters: Великобритания беспрецедентно увеличит поставки беспилотников Украине

Британское правительство также потратит 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военных.

Великобритания поставит Украине 100 тыс. беспилотников, что означает десятикратное увеличение. Поставки растянуться почти на год - до апреля 2026 года.

Британское правительство заявило, что пакет беспилотников стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($473 млн) является частью более широкой инициативы по военной поддержке Украины общей стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов, сообщает Reuters.

Издание отметило, что министр обороны Великобритании Джон Хили сделает заявление о предоставлении помощи на встрече Контактной группы по обороне Украины из 50 стран в Брюсселе.

«Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя сотни тысяч дополнительных беспилотников в этом году и завершая важный этап в поставке критически важных артиллерийских боеприпасов», - сказал Хили в преддверии встречи.

Британские чиновники напомнили, что уже поставили Украине 140 тыс. артиллерийских снарядов и потратит еще 247 млн фунтов стерлингов в этом году на обучение украинских военных.

Издание добавило, что британские чиновники поняли, что беспилотные летательные аппараты изменили способ ведения войн. Правительство даже одобрило Стратегический обзор обороны, который призывает к более смертоносной, технологичной армии для противодействия новым угрозам, включая возможную войну с РФ.

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