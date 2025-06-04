Reuters: Великобритания беспрецедентно увеличит поставки беспилотников Украине 2 4.06.2025, 8:12

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Британское правительство также потратит 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военных.

Великобритания поставит Украине 100 тыс. беспилотников, что означает десятикратное увеличение. Поставки растянуться почти на год - до апреля 2026 года.

Британское правительство заявило, что пакет беспилотников стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($473 млн) является частью более широкой инициативы по военной поддержке Украины общей стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов, сообщает Reuters.

Издание отметило, что министр обороны Великобритании Джон Хили сделает заявление о предоставлении помощи на встрече Контактной группы по обороне Украины из 50 стран в Брюсселе.

«Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя сотни тысяч дополнительных беспилотников в этом году и завершая важный этап в поставке критически важных артиллерийских боеприпасов», - сказал Хили в преддверии встречи.

Британские чиновники напомнили, что уже поставили Украине 140 тыс. артиллерийских снарядов и потратит еще 247 млн фунтов стерлингов в этом году на обучение украинских военных.

Издание добавило, что британские чиновники поняли, что беспилотные летательные аппараты изменили способ ведения войн. Правительство даже одобрило Стратегический обзор обороны, который призывает к более смертоносной, технологичной армии для противодействия новым угрозам, включая возможную войну с РФ.

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