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Магазины под Минском накрыло волной опытных покупателей

  • 4.06.2025, 8:54
  • 1,304
Магазины под Минском накрыло волной опытных покупателей
иллюстративное фото

Они грозят подавать на продавцов в суд.

Этот интересный вид деятельности на время ушел в тень, чтобы вернуться с новой волной активности. Суть в чем: кто-то нашел в магазине просрочку, и, чтобы не прилетела жалоба, продавцу нужно сходить на лекцию. Конечно, не бесплатную: опытный покупатель работает на компанию, которая как раз проводит такие семинары. Магазин избежал наказания от санстанции и должен быть доволен? Но торговля утверждает: активность этих «контролеров» грозит маленьким магазинам большими проблемами, пишет «Онлайнер».

«Кошмарят торговлю»

Схема не новая: в магазин приходят очень внимательные покупатели и находят просроченный сырок или прокисшее молоко — в общем, делают все, чтобы эти продукты не попались вам. Такой еды ведь не должно быть в магазине в принципе, а за просрочку надо наказывать? Так что на кассе «контролеры» предлагают продавцу решить вопрос мирно: они не будут оставлять запись в книге замечаний и предложений и не напишут в санстанцию, а продавцу взамен нужно прийти на одну или несколько платных лекций.

Алена утверждает, что аналогичная история произошла в магазине под Минском, где она работает заведующей. Двадцать четвертого февраля в магазин пришли мужчина и женщина, взяли бутылку пива и на кассе сказали, что нашли в магазине просрочку.

Для Алены это знакомый сценарий: женщина говорит, что последний раз сталкивалась с таким десять лет назад и потом из-за псевдоконтролеров, «кошмарящих торговлю», просто ушла из продуктовой сферы в промтовары. Как оказалось, за это время опытные покупатели никуда не исчезли.

Продавец Ирина, которая в тот день была на кассе, раньше с ними лично не сталкивалась.

— В тот день они подошли к кассе: «У вас просрочка, дайте книгу жалоб». Понятно, что я испугалась и не знала, что делать, — разводит руками Ирина.

— Они сразу говорят: «Если мы напишем жалобу, то магазин лишат лицензии, потому что детское питание и алкоголь — самые больные темы». Конечно, они надавили на продавца, что будет лишение лицензии, — продолжает Алена.

— А это на самом деле лишение?

— Нет. В первый раз санстанция обычно дает штраф. Если это повторно, то многое зависит уже от главврача.

Ирина уверяет, что «контролер» сама подсказала выход из ситуации: продавец подписывает договор и покупает две лекции по 210 рублей. Она утверждает, что ее обработали так, что она оставила свою подпись, хотя стоимость двух лекций составляет больше половины ее зарплаты.

— Я подрабатываю на полставки в декретном, то есть вычесть из моей зарплаты в размере 700 рублей еще 420 за лекции — сами понимаете…

Алена говорит, что приехала в магазин после звонка Ирины и выяснила, что в базах данных у них даже не было такого пива, по документам его продали раньше. Видеонаблюдение тоже не помогло определить, была эта банка в магазине или кто-то мог принести ее. По словам заведующей, в магазине двойной контроль за просрочкой: за этим следят сами продавцы, и есть программа, которая помогает проверять, у каких позиций заканчивается срок годности.

— Раз в неделю смотрят остатки и сроки, которые истекут в ближайшие 60 дней. И у нас в любом случае просроченный товар по кассе не пробьется. И продавец его не пробивала, перед ней просто поставили бутылку и сказали, что напишут жалобу.

— Просрочку на самом деле так сложно контролировать?

— Не у всех магазинов есть такая система, чтобы отслеживать остатки. «Контролеры» активно ходят по Минскому району и идут в такие магазины, где нет возможности, например, поставить компьютер, чтобы следить за этим всем. То есть там стоят обычные кассы, и люди тоже могут недосмотреть.

Понимаете, раньше они ходили только по Минску. Я смотрела на периферию и думала: боже мой, какие счастливые люди, что к ним не ездят. А сейчас наоборот: я обзванивала коллег в Минске и спрашивала, как они с ними воюют, а они говорят, что к ним уже лет пять никто не ходит.

«Сумма увеличится в два раза»

По документам продавец должна была оплатить одну лекцию до 15 марта, вторую — до 15 апреля.

— После первого дедлайна по оплате мне позвонила директор этого общества, — говорит заведующая магазином. — Я сказала, что у нас этого пива в наличии не было, поэтому оплачивать мы не будем. Она говорит: «Вы хотите сказать, что я подбросила?» Я ответила, что не знаю, откуда взялось это пиво.

Директор общества сказала, что подаст в суд, выиграет его, и нам придется заплатить больше, чем стоила эта лекция.

Четвертого апреля женщина вернулась в магазин и оставила жалобу. Алена написала ответ, но полагает, что его не отправляли в санстанцию, иначе в магазин уже пришла бы проверка.

То есть для магазина никаких последствий пока не было, а вот продавцу пришла претензия: нужно за платить за лекцию, потому что есть договор, а иначе суд, и сумма выплат может вырасти в два раза.

Ирина написала заявление, чтобы расторгнуть договор, но это произошло уже после той даты, на которую была назначена лекция.

— В этих ситуациях я не знаю, что страшнее: шантаж работников или то, что такой договор считается действительным. Обращалась к адвокату, и он сказал, что да, такие суды уже были. Результаты разные, но кому-то из работников торговли удавалось выигрывать.

Ирина начинает рассуждать, что если бы за лекцию надо было заплатить рублей 50, то она сделала бы это, а тут неподъемные для нее суммы. В договоре указано, что одна лекция от «Статуса потребителя» стоит 210 рублей и длится академический час, то есть 45 минут.

— Даже подготовка к ЦТ стоит 500 рублей за четыре месяца, и там не один час занятий. Что это за цены такие? — недоумевает Алена.

— Как магазины боролись с «контролерами» раньше?

— Раньше они ставили перед выбором: оплачивать лекцию или жалоба в санстанцию. Если они ничего не получали, то были уверены, что придет санстанция и у магазина будут проблемы. Десять лет назад моя работа заканчивалась на том, что я писала ответ на их жалобу, и все. А здесь они перешли на новый уровень и подают в суд.

Мои коллеги в торговле решали вопросы по-разному. Некоторые действительно платили, некоторые принципиально отказывались. Доходило до всякого: заведующие даже могли просроченный йогурт вылить на голову «контролерам»…

Чтобы работать таким «контролером», надо не бояться ни бога, ни черта. Помню, еще десять лет назад одна проверяющая у меня в кабинете плакалась, что будет уходить. При этом просит: «Давайте я вам хоть одну лекцию выпишу, ну я же должна это сделать, вы поймите». И одновременно говорит, что ее муж просит уволиться, потому что нельзя так по магазинам ходить: люди проклянут.

Ирина добавляет: раньше она работала мерчандайзером, и один из ее коллег тоже ушел работать таким «проверяющим» (такие структуры периодически переманивают людей из торговли).

Пока мы общаемся, к разговору подключается один из владельцев магазинов в Минском районе. У него та же проблема: народные «контролеры» приходят целенаправленно за просрочкой и для продажи лекций.

— В последний раз перерыли весь магазин, ничего не нашли и уходили со словами «Ой, не фартануло». Как с ними бороться, не понятно, ведь по закону проверять могут только уполномоченные госорганы, санстанция, МАРТ, но не эти товарищи. При этом выставить их из магазина мы не можем.

— Как уйти от просрочки, чтобы у «контролеров» и мысли не было приходить к вам?

— В целом хотелось бы донести такую мысль: в любом торговом объекте можно найти что-то, даже поставщики могут привезти по документам одно, а по факту сроки не те. Мы сами в первую очередь не заинтересованы продавать просроченную продукцию, иначе покупатели к нам не придут — это самый главный посыл.

— В некоторых магазинах говорят, что уже знают таких «проверяющих» в лицо.

— Нет, их слишком много. Каждое из таких обществ приходит где-то раз в три месяца, а их много, это не одна компания. Минский район страдает очень сильно.

Что не так с этими проверками

Общественный контроль магазинов запрещен, им могут заниматься только уполномоченные органы. Представители различных юрлиц, которые ищут в магазинах просрочку, к ним не относятся, ООО регистрируется под вид деятельности, не связанный напрямую с торговлей. Например, «предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки» — в редакции есть копия договора с компанией, которая тоже приходит в магазины и подписывает договоры на платные лекции.

Те, кто много лет работает в торговле, говорят, что «контролеры» знают, куда идти в первую очередь: в отделы с молочкой и хлебом, где у продуктов самый короткий срок жизни. А еще продавцы обращают внимание на такой нюанс: лекции продаются от имени юрлица, а жалобы пишутся от имени физлиц, то есть формально это не компании жалуются на просрочку, а как будто обычные потребители.

«Такие ООО в курсе, что не могут проводить проверки, поэтому делают вид, как будто это просто маркетинг для продажи семинаров», — считает один из представителей торговли.

Иногда такие «контролеры» попадают в новости милиции. Так, в марте стало известно о задержании трех человек, которые проверяли белорусские заправки, шантажировали работников и получили крупную сумму. Если «контролеры находили нарушения, то грозили написать жалобу либо требовали купить у них обучающие семинары на тему правил розничной торговли», сообщали тогда в МВД.

Таким способом за несколько лет мужчины получили от работников АЗС больше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере — задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

После выхода этой новости в редакцию пришли десятки сообщений от работников торговли, которые тоже сталкивались с настойчивыми продавцами семинаров, приходившими на кассу и говорившими о нарушениях в магазине. О проблеме упоминали продавцы и из Минска, и из регионов. Кто-то признавался, что оплачивал лекции, чтобы избежать проблем, другие пытались бороться, но безрезультатно.

— Мы тут между молотом и наковальней: с одной стороны, строгое внутреннее начальство наказывает за нарушения, с другой — санстанция с немаленькими штрафами. Полгода назад мы вызвали на «проверяющую» милицию, так нас никто не поддержал, ни один продавец из соседних точек не захотел писать заявление — вообще никто, а это было в их интересах тоже. Нет же, будут страдать и молчать. Продавцы запуганные, боятся пикнуть. Так вот, после вызова милиции нам влетело от начальства, что нечего поднимать этот вопрос и в следующий раз нам открутят головы.

Так чем занимается компания «Статус потребителя»

ООО «Статус потребителя» зарегистрировано 5 марта 2021 года. Основной вид его деятельности — прочие виды образования, не включенные в другие группировки. В интернете информации о «Статусе потребителя» практически нет — только упоминания на сервисах с информацией о зарегистрированных юрлицах. Также мы не смогли найти сайт компании или ее аккаунты в соцсетях.

Мы связались с директором компании Оксаной. Сначала она рассказала свою версию событий, но после уточняющих вопросов отказалась общаться по телефону и предложила перезвонить ей, но после 20 июня (разговор состоялся 29 мая, запись есть в редакции).

По ее словам, в магазине было пять просроченных бутылок пива, а когда продавец позвонила заведующей, та сама попросила отправить продавца на семинар, потому что опасалась последствий от вышестоящего руководства.

Директор описала деятельность «Статуса потребителя» как сбор информации о продуктах с истекшим сроком годности и предложение семинаров на платной основе.

На уточняющий вопрос, как именно ищут слушателей на платные семинары (только в магазинах с просрочкой или нет), директор заявила, что «на улице тоже могу предложить человеку». Как на улице определяют тех, кому нужно на семинар, директор не пояснила и решила прекратить разговор: слишком много вопросов, и лучше задать их после 20 июня.

На самом деле вопросов еще больше. Сколько таких семинаров продала организация? Почему выбрали вариант приезжать в магазины для продажи лекций и почему при этом приносят на кассу просроченный товар? Со скольких продавцов взыскивали деньги через суд? Какие знания дает 45-минутный семинар, который стоит 210 рублей? Пока они без ответа, но «Статус потребителя» может рассказать о своей работе, не дожидаясь конца июня.

Можно ли отказаться от семинара?

Даже если договор подписан, его можно расторгнуть, но это не так просто.

Как объясняет юрист Татьяна Ревинская, пунктом 2 статьи 735 Гражданского кодекса предусмотрено, что если оказание услуги невозможно по вине заказчика, то услуги нужно оплатить в полном объеме, если иное не предусмотрено законодательством или договором возмездного оказания услуг.

Юрист обращает внимание, что заключенный между сторонами договор содержит условие о том, что заказчик (то есть в этом случае продавец) обязуется подтвердить свое участие в семинаре предварительно не менее чем за три дня до начала семинара по телефону (пункт 2.3.1), а также оплатить услугу исполнителю, при этом неподтверждение своего участия по уважительным причинам (болезнь), неявка и отсутствие на семинаре не освобождает заказчика от оплаты услуг (пункт 2.3.4).

— Исходя из этих условий, ООО «Статус потребителя» и предъявил претензию продавцу о возмещении стоимости услуг, а также со ссылкой на пункт 5.1 договора указал на взыскание неустойки в случае неуплаты стоимости услуг (в договоре такая ответственность предусмотрена в размере 3%, а в претензии указано 10% — здесь есть расхождение. — Прим. Onlíner).

Татьяна Ревинская отмечает, что в этом случае между ООО и продавцом заключен договор возмездного оказания услуг. В силу статьи 736 Гражданского кодекса он может быть расторгнут каждой из сторон в одностороннем порядке. Но таким правом продавец до даты исполнения ООО своих обязательств (даты проведения семинара) не воспользовалась.

— Учитывая конкретную ситуацию в случае, если спор все-таки будет разрешаться в судебном порядке, продавец вправе заявить исковые требования о признании заключенного договора недействительным — как заключенного под влиянием заблуждения, предоставив соответствующие доказательства.

Юрист также обращает внимание на то, что стороны договора вправе сами определять его условия в порядке и пределах, предусмотренных законодательством (часть 1 пункта 3 статьи 391 ГК).

— И если после подписания договора сторона захочет отказаться от выполнения его условий или признать такой договор недействительным, потребуются веские причины, и не всегда такое оспаривание бывает успешным. При рассмотрении подобных дел суды учитывают то, что граждане и юрлица свободны в заключении договора, а условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и в пределах, предусмотренных законодательством (статья 391 ГК).

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