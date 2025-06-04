Келлог: Сокрушительный пакет санкций США против России готов к утверждению 4.06.2025, 9:11

Они предусматривают введение 500% пошлины на импорт в США из стран, которые покупают нефть у РФ.

Санкции Соединенных Штатов против России подготовлены, Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает телеканал Fox News.

По словам чиновника, проект санкций США против России уже готов.

«На прошлых выходных я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется «Закон о санкциях против России 2025 года» (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить», - сказал Келлог.

Он также назвал эти санкции «достаточно обременительными».

«Например, таможенная ставка 500% на импорт в США. В Конгрессе и в Белом доме единого мнения по этому вопросу. Россия - нефтяная держава. Большую часть доходов она получает из нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены», - добавил спецпредставитель Трампа.

Санкции США против России

В начале мая сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм разработал проект «сокрушительных» санкций США против России.

Ограничения предусматривают введение 500% пошлины на весь импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, документ запрещает гражданам США покупать российский суверенный долг.

Санкции призваны заставить российского диктатора Владимира Путина договориться на переговорах о завершении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп обещает утвердить санкционный пакет в случае провала Россией мирных переговоров в Стамбуле.

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