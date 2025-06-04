Евродепутат: Международный суд может назначить режиму Лукашенко репарации 8 4.06.2025, 9:48

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Речь может идти о сумме около 200 миллионов евро.

Заявление, направленное Литвой в Международный суд ООН за организованный белорусскими властями массовый штурм мигрантов на границах Евросоюза, стало прецедентом и может привести к тому, что Беларуси будут назначены выплаты репараций за эти преступления. Возможен ли такой вариант событий, «Белсату» рассказал евродепутат Дайнюс Желимас.

Дайнюс Желимас объяснил, что решение подать такое заявление было сделано после выполнения определенных процедур. Власти Беларуси сознательно организовали и поощряли переправку мигрантов из третьих стран через литовскую границу и не пытались помешать этому. Более того, не предпринимали необходимых мер, чтобы защитить этих мигрантов. Это трактуется как нарушение международного протокола о незаконной миграции.

«Так вот, в этом протоколе предусматриваются определенные требования: если одна страна считает, что другая нарушила положения этого протокола (а именно такую позицию занимает Литовская Республика), сначала должны быть приложены усилия для мирного разрешения спора путем переговоров», – отмечает Дайнюс Желимас.

Если же это не удается – а на самом деле, отмечает собеседник, этого не удалось, так как было много попыток договориться посредством переговоров, – тогда предусматривается следующий шаг: арбитраж. Но и насчет арбитража стороны не договорились.

«Как третья мера есть обращение в Международный суд, который уже и рассмотрит этот спор и признает или не признает Беларусь ответственной за нарушения этого протокола», – говорит евродепутат.

В результате суд может признать, что Беларусь действительно нарушила положения протокола. Если это произойдет, Литва может получить право на репарации – компенсацию дополнительных расходов, которые она понесла на укрепление границы и другие связанные с этим меры. По подсчетам, речь может идти о сумме около 200 миллионов евро, которая может быть назначена международным судом.

Есть ли шанс получить эту сумму? Дайнюс Желимас отметил, что указанная сумма – это расчеты литовского правительства. Если Международный суд действительно возьмется рассматривать это дело и признает, что Беларусь нарушила протокол, он сам оценит, насколько точно была определена сумма, и уже сам решит, сколько конкретно надлежит взыскать, но в итоге какая-то сумма может быть присуждена.

«Да, вы правы: какого-то силового механизма, чтобы заставить Беларусь эти деньги выплатить, не существует. Но такое решение будет, как говорят, «висеть», пока Беларусь его не выполнит, так как там уже никакие апелляции или своего рода оспаривание этого решения невозможны», – говорит собеседник.

Он считает, что Международный суд уже выносил много подобных решений, и бывает, что они выполняются только спустя длительное время. Но главное здесь, считает Желимас, перевести дело с политического на юридический уровень. И уже сам факт того, что государство официально признано виновным в нарушении международных обязательств и обязано возместить ущерб – это уже определенный успех.

Напомним, что 19 мая Литва направила заявление в Международный суд ООН о нарушении Беларусью обязанностей в рамках протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 года, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

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