Названы самые экологичные районы Минска 4.06.2025, 10:00

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Не все районы одинаково зеленые.

Озелененность Минска по итогам 2024 года достигла 42,32% при норме 40%. При этом самый зеленый район столицы — Партизанский, а меньше всего зелени в Октябрьском. Об этом пишет Tochka.by.

Если говорить о чистоте воздуха, то больше всего загрязняющих выбросов фиксируют в Заводском, Фрунзенском и самом зеленом Партизанском районах. Связано это с тем, что на этих территориях расположены основные промышленные предприятия. При этом 80% загрязняющих выбросов приходятся на автомобили и только 20% — на предприятия. В целом же состояние атмосферного воздуха столицы оценивается как хорошее и очень хорошее.

«Общий валовый выброс на территории Минска за последние три года сократился на 13,4 тысячи тонн и по итогам 2024-го составил 90 тысяч тонн», — отметила заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик.

Водоемы Минска по гидрохимическим показателям оцениваются тоже неплохо: состояние реки Свислочи хорошее, Лошицы — удовлетворительное.

«В целях снижения влияния очистных сооружений на реку Свислочь сейчас реализуется проект по реконструкции Минской очистной станции, который позволит улучшить характеристики очищенных сточных вод, поступающих в реку», — рассказала чиновница.

Что касается еще одного экологического показателя — отходов, — то Минск ежегодно производит порядка 900 тысяч тонн коммунальных отходов и около 3 млн тонн отходов производства.

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