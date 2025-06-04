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Новый президент Южной Кореи принял присягу и дал первое обещание на посту

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  • 4.06.2025, 10:16
Новый президент Южной Кореи принял присягу и дал первое обещание на посту
Ли Чжэ Мен

Политик заявил, что его правительство будет «прагматичным и прорыночным».

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, победивший на внеочередных выборах после падения правительства Юн Сок Еля, пообещал «возродить страну» после попытки введения военного положения и запустить экономику, ослабленную протекционизмом.

Об этом сообщает Reuters и Yonhap.

После официального утверждения Ли немедленно принял присягу и взял на себя полномочия главнокомандующего.

Его победа стала ответом избирателей на авторитарные действия предыдущей власти. На фоне рекордной явки в более 35 миллионов голосов Ли получил 49,42%, обойдя соперника Ким Мун Су.

Что Ли обещает

Ли заявил, что его правительство будет «прагматичным и прорыночным». Среди приоритетов - дерегуляция экономики, помощь малому бизнесу, сдерживание роста стоимости жизни, а также возвращение к диалогу с Северной Кореей без отказа от союза с США.

Белый дом заявил, что избрание Ли было «свободным и справедливым», но Соединенные Штаты остаются обеспокоенными и выступают против китайского вмешательства и влияния в демократии по всему миру, по словам представителя Белого дома.

«Лучше победить без боя, чем победить в борьбе, а мир без необходимости бороться - это лучшая безопасность», - подчеркнул он.

После политического кризиса и попытки ввести военное положение Южная Корея оказалась в состоянии неопределенности.

Ли должен вернуть доверие к власти, договориться с США о новых тарифах Трампа и избежать конфликта с Китаем, оставаясь частью западного альянса.

Телефонный разговор с Трампом

Как пишет издание, уже в среду Ли может провести первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Будут обсуждать не только поздравления с победой, но и болезненные вопросы тарифов, оборонных расходов и возможный первый саммит уже этим летом - на G7 в Канаде или саммите НАТО в Нидерландах.

Сообщается, что лидеров Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии пригласили на саммит НАТО.

Выборы в Южной Корее

Как пишет издание, по результатам подсчета 95% голосов, Ли из либеральной «Демократической партии», по прогнозам, победил с 48,83% голосов против 42,03% у его соперника из консервативной «Народной партии власти» (НПВ) Ким Мун Су.

«Я выполню свою миссию по созданию мира, в котором будет восстановлена демократия, а народ будут уважать как суверена в демократической республике, живя в сотрудничестве друг с другом», - сказал Ли Чжэ Мен во время выступления в Сеуле.

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