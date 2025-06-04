Экс-глава Кыргызстана получил 11,5 года лишения свободы 2 4.06.2025, 10:30

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Алмазбек Атамбаев

Атамбаева обвинили в незаконном обогащении.

Первомайский районный суд в Бишкеке заочно приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11,5 года лишения свободы по трем уголовным делам, объединенным в одно производство. Об этом сообщило во вторник, 3 июня, агентство «АКИpress».

По версии следствия, экс-глава государства виновен в незаконном присвоении земельных участков в селе Кой-Таш в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана, в незаконном обогащении и в участии в беспорядках 7-8 августа 2019 года.

Суд также постановил, что в отношении Атамбаева должны действовать конфискация имущества и лишение госнаград. Ему предписывается выплатить крупный денежный штраф.

Адвокат Атамбаева - Сергей Слесарев - в свою очередь предположил, что судья не имел права объединять производства, передал портал «24.kg».

По делу также осужден бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, он приговорен к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Алмазмек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы. Он был лишен президентской неприкосновенности в июне 2019 года, ему были предъявлены обвинения в коррупции.

Позднее, 7 августа 2019 года, правоохранительные органы дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. На следующий день столкновения продолжились, но в ходе спецоперации с участием около 3000 сотрудников милиции Атамбаев сдался. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев.

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