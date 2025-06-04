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«Заработок увеличился в разы»

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  • 4.06.2025, 10:37
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«Заработок увеличился в разы»
Денис Сорока

Белорусский актер уехал в Польшу и снимается в рекламе и клипах.

Денис Сорока был актером Брестского академического театра драмы. В июле-августе 2020 года он отсидел 30 суток. Пытался привлечь к ответственности силовиков, которые его душили, но хода заявлению не дали. А в 2021 году на волне политических зачисток в театр пришло указание уволить его. Но Денис «их опередил» и ушел сам. В 2022 году, после начала войны в Украине, он решил покинуть страну. Сейчас Денис живет в Варшаве. Пытался работать в такси, но вернулся к творческой деятельности — начал сотрудничать с актерскими агентствами. Об отличиях в работе в Беларуси и Польше и идеях на будущее он рассказал «Салідарнасці».

«Расписано по секундам»

— У меня несколько направлений. Продолжаю работать кастинг-директором, при этом снимаюсь как актер. Где-то 80% проектов нахожу сам — это реклама, клипы, фотосессии. Остальные 20% — предложения от агентств. В основном сериалы или та же реклама. Помимо этого, работаю как агент. У меня уже есть большая база русскоязычных актеров по всей Европе, что тоже приносит определенный доход.

— Заметили какие-то отличия в профессии, если сравнивать с Беларусью?

— Из очевидного — здесь работают быстрее. Особенно, если брать рекламу, расписано по секундам. Все знают свою работу и идут по графику. Плюс всегда приятная атмосфера, в отличие от той, что я видел в Беларуси или России. Здесь не бывает нервных моментов, чтобы режиссеры бегали-кричали и не знали, что делать.

На всех съемках, будь то реклама, фильм или сериал, стоит «баробус». Это такой автобус-кафе. Во время съемок можно позавтракать, пообедать и поужинать, к тому же есть перекусы в виде десертов и фруктов.

Один раз так наелся вафель со сгущенкой, что потом еле дошел до съемочной площадки. А у меня в этом сериале был небольшой диалог с польской звездой. До сих пор не знаю, почему меня утвердили на эту роль. Может быть, специально брали иностранного актера, который не знает их звезд и не будет волноваться.

— А на каком языке работаете?

— В клипах, роликах и рекламе у меня текста нет. В кино были роли на русском, польском и один раз на украинском.

С белорусскими проектами тоже очень много сотрудничаю — и для телевидения, и для YouTube. Там я был и актером, и ассистентом по актерам, и кастинг-директором. Стараюсь не отказывать нашим ребятам и с удовольствием с ними работаю.

— У меня несколько направлений. Продолжаю работать кастинг-директором, при этом снимаюсь как актер. Где-то 80% проектов нахожу сам — это реклама, клипы, фотосессии. Остальные 20% — предложения от агентств. В основном сериалы или та же реклама. Помимо этого, работаю как агент. У меня уже есть большая база русскоязычных актеров по всей Европе, что тоже приносит определенный доход.

«У меня очень ходовой возраст»

— А зарплаты у польских актеров отличаются от тех, что получают белорусские?

— У меня заработок увеличился в разы. В Бресте было свое жилье, здесь снимаю, но даже так я в большом плюсе. По работе у меня тут, конечно, то густо, то пусто. В прошлом году было очень много проектов, иногда даже думал: оу, стоп.

В этом — пока похуже, но у меня уже есть финансовая подушка. То есть коплю деньги и даже думаю об ипотеке.

Как актер здесь зарабатывать можно. Но питать иллюзий не стоит. Где-то мне везет. Не у всех так получается. Есть знакомые, которых берут сниматься реже, чем меня. Не говорю, что я такой классный актер. Считаю себя посредственным. Может, опыт помогает, а может, заказчикам подходит мой типаж.

Но не знаю, что будет дальше, я же не молодею.

Сейчас я попадаю под востребованную категорию — 35-45 лет. Очень ходовой возраст. В 20-30 лет здесь труднее найти роли. Через 5-7 лет, скорее всего, и я не буду так котироваться.

— Вы сказали, что через несколько лет уже не будете так «котироваться». Есть какие-то планы на будущее?

— У меня всегда грандиозные планы и мечты, к которым стремлюсь. В Бресте у нас была команда, которая снимала короткометражные фильмы, ездила на фестивали. В идеале, хотелось бы продолжить этим заниматься здесь. Уже есть идеи, пишется сценарий. К тому же я планирую дальше развиваться как кастинг-директор и актерский агент.

«Отдаляюсь от реалий Беларуси»

— А вы продолжаете держать связь с Беларусью: следить за кино, театрами и происходящим?

— Я бы следил за белорусским кино, но его там нет. За своим театром я слежу. Подписан в соцсетях, смотрю, что там происходит. Любопытно, потому что это часть моей жизни. Просто так не отпустишь.

Знаю, что некоторые актеры, которые тоже уехали, не смотрят, не интересуются. Я так не могу. Но, когда смотрю, сочувствую нашим актерам. Знаю, что в 2022-м в наш театр на должность взяли человека из КГБ, который периодически беседует с актерами.

В целом в Беларуси меня уже ничего не держит. Есть родственники, по которым скучаю. Но я к ним не привязан так, как был привязан к маме, которая ушла из жизни. Если бы она была жива, меня бы тянуло в Беларусь.

Когда уезжал, то говорил себе, что уже не вернусь. Конечно, на самом деле я хочу вернуться. Но мне так проще: думать, что нет. К сожалению, отдаляюсь от реалий Беларуси.

А когда рассказываю полякам, что меня пытались убить, что посадили на месяц просто за то, что вышел на протест, я вижу их взгляд и мне становится стыдно за наш режим. У них в глазах непонимание: это что, сталинские времена? Они в шоке.

Но я часто ностальгию по юности. Вот лайфхак для тех, кто тоже любит поностальгировать. Когда еду на поезде, надеваю наушники, включаю музыку, которая ассоциируется с детством и молодостью. Проезжаю леса, поля, — важно, чтобы не было никаких вывесок на польском. А природа здесь такая же, и я будто в Беларуси. Это так забавно, иногда даже слезы наворачиваются.

— Вы сказали, что в Беларуси снимали короткометражки. И что на самом деле хотите вернуться. Если это случится, о чем бы вы сняли фильм в Беларуси?

— У меня есть идея снять фильм о том дне, когда меня пытались убить (имеется в виду после задержания, когда силовики применили насилие. — Прим.). От начала и до конца, что я пережил, что со мной происходило. Фильм, основанный на реальных событиях. Может, эта идея и воплотится.

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