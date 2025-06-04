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В Гомеле ливень затопил многоэтажку

  • 4.06.2025, 10:58
В Гомеле ливень затопил многоэтажку

Технический этаж не помог.

Ливень, который обрушился на Гомель 3 июня, затопил девятиэтажку на улице Братьев Лизюковых. Об этом жильцы дома рассказали местному изданию «Сильные Новости».

Некоторые гомельчане пострадали от дождя, даже не выходя из собственной квартиры.

Несмотря на то что в доме есть технический этаж, жителей это не спасло. Как сообщила гомельчанка, их девятиэтажку затопило с 9-го по 3-й этаж включительно.

«А это чудо-мастера так сделали ливневку на техэтаже, тряпочкой замотали — и нормально. На техэтаже плавает стекловата вместе с дохлыми голубями», — рассказала женщина.

Напомним, сильные дожди и штормовой ветер прокатились по Гомельщине 3 июня. В МЧС сообщили о 142 поваленных деревьях, поврежденных авто и крышах домов.

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