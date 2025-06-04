Дочь нового президента Польши стала звездой Сети

Дочь нового президента Польши стала звездой Сети1
- 4.06.2025, 10:52
- 3,928
Видео с ней набирают миллионы просмотров.
Буквально за несколько минут 7-летняя Кася Навроцка стала маленькой звездой большой политики. Во время выступления отца, победившего президентские выборы в Польше Кароля Навроцкого, непоседливая девочка «украла шоу». Теперь видео с Катажиной стали вирусными и набирают миллионы просмотров.
Во время торжественного выступления Навроцкого девочка стояла рядом с отцом и вела себя совершенно непринуждённо: строила рожицы, смеялась, показывала жест «сердечко» и все время что-то говорила маме.
Кароль Навроцкий официально одержал победу во втором туре выборов 1 июня с результатом 50,89% голосов, обойдя мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Инаугурация назначена на 6 августа. У Навроцкого и его жены Марты трое детей: сыновья Даниэль (22) и Антоний (15) и дочь Катажина (7).