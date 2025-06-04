Грозы, град и «канадский дым»: синоптики поделились с белорусами прогнозом на конец недели 4.06.2025, 11:08

Фото: Telegraf.news

Теплее в 2025 году еще не было.

После того как юго-восток Беларуси залило дождями (в одном только Гомеле вылилось чуть больше половины месячной нормы осадков), погода взяла небольшую передышку. Однако, как предупредили и Белгидромет, и погодные энтузиасты, расслабляться не стоит. Во второй половине недели ожидается «неспокойная погода» с жарой до +30°С и выше, ливнями, грозами, шквалами и даже градом. А пока над страной, как заметили наблюдатели, можно увидеть не очередной атмосферный фронт, а «канадский дым», пишет «Телеграф».

Как сообщили авторы проекта «Метеовайб», в среду, 4 июня, «антициклональный гребень разгоняет облачность над Беларусью», хотя по востоку страны еще могут сохраняться отдельные массивы кучево-дождевых облаков с кратковременными дождями.

Интересное явление, которое отметили в канале, — «канадский дым в средних слоях тропосферы, который принесли струйные течения», наступающий с запада. Впрочем, на погоду у земли он, по-видимому, сильно не овлияет.

Так, днем 4 июня, по их прогнозу, белорусов ожидает «прекрасный летний день с температурным фоном +20…+25°С, по юго-западу до +27°С».

Фото: Telegraf.news

С этим согласны и авторы канала @nadvorie. По их данным, 4 июня погода будет формироваться «под действием поля высокого давления, по периферии которого в наш регион будет поступать тепло с юга», без осадков, с температурой +21…+24°С, по юго-западу до +27°С.

А дальше — жара, грозы и «неспокойно»

Однако уже в ближайшие дни, если верить «Метеовайбу», температурный фон «еще больше повысится».

Фото: Telegraf.news

«Теплее в 2025 году еще не было», — констатировали авторы.

По их словам, «в передней части обширной многоцентровой циклонической депрессии над северо-западом Европы к нам устремится неустойчивая и очень теплая воздушная масса с юго-запада».

«При взаимодействии тропической и умеренной воздушных масс, связанной с прохождением активных фронтальных разделов, в отдельные дни погода будет неспокойной, с ливнями, грозами, шквалами и градом», — предположили в «Метеовайбе».

Фото: Telegraf.news

Похожее мы уже как раз видели в Гомеле.

«Кто теперь скажет, что белорусские овощи должны быть дешевыми?» — гласит из комментариев под этим видео.

Ближайший «грозовой день», по ожиданиям этого канала, придется на четверг, 5 июня, когда «впервые в 2025 году столбики термометров по югу достигнут +30°С». Правда, это потепление, по их данным, «будет непродолжительным», так как с начала следующей недели «станет прохладнее».

Погодные энтузиасты из @nadvorie также ожидают, что 5 июня «большую часть дня тоже хорошо», с температурой воздуха +23…+26°C, а по югу до +29°C. Однако они предупредили, что «во второй половине дня с северо-запада на территорию Беларуси подойдет циклон».

«Ситуация непростая: точка окклюзии этого циклона должна пересечь центр Беларуси с северо-запада на юго-восток. Причем, это должно случиться во второй половине дня или в раннее вечернее время, то есть, в самую благоприятную часть суток, когда конвекция максимальна, а явления погоды наиболее интенсивны», — отметили они, впрочем, обещая вернуться к этому циклону с новыми расчетами позже.

Прогноз от Белгидромета

В Белгидромете подтвердили тенденцию к потеплению и увеличению вероятности осадков и гроз в ближайшие дни.

В среду, 4 июня, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами по югу туманы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +21…+27°С.

В Минске переменная облачность, без существенных осадков (вероятность 5-10%). Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура утром +12..+15°С, днем +22..+24°С, вечером +16..+19°С.

В четверг, 5 июня, ночью погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления, а днем скажется влияние фронтальных разделов и теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8…+14°С, по западу Беларуси до +17°С; максимальная днем +23…+29°С, по югу страны местами воздух прогреется до +30…+31°С.

В пятницу, 6 июня, погодные условия продолжат определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем местами сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый, днем местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11…+18°С, максимальная днем +20…+27°С, по юго-востоку до +29°С.

По данным Белгидромета за вчера, 3 июня, прошедшие дожди значительно увеличили содержание влаги в почве, запасы которой «преимущественно хорошие и повышенные». Ожидаемая теплая погода и достаток влаги, по их данным, будут способствовать развитию сельхозкультур, однако проходящие дожди могут осложнять условия для уборки трав и заготовки кормов.

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