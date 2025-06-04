Операция «Паутина»: появились новые фото со спутников 1 4.06.2025, 11:07

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Украинские дроны разгромили аэродром «Белая».

На новых снимках спутника Planet Labs за среду, 4 июня, зафиксированы последствия атаки беспилотников на российский аэродром «Белая» в Иркутской области.

Свежие фото опубликовало издание «Радио Свобода».

Спутник зафиксировал повреждения по меньшей мере семи стратегических бомбардировщиков: трех Ту-95 и четырех Ту-22. Издание отмечает, что на снимках можно заметить и последствия пожаров.

1 июня СБУ провела масштабную операцию по уничтожению российских самолетов. По данным источников NV, было поражено более 40 самолетов, которые Россия использовала для атак на украинские города, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Самолеты на аэродромах Оленья и «Белая» были поражены дронами, вылетевшими из припаркованных неподалеку фур.

Целью операции были аэродромы на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, аэродром Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.

Ход операции контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.

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