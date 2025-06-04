Генерал СБУ: Поврежденная опора может значительно разрушить Крымский мост 4.06.2025, 11:18

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Виктор Ягун

После вчерашней атаки Россия пытается скрыть любую информацию.

Во время недавнего удара по Крымскому мосту Служба безопасности Украины сделала все, что могла. Об этом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в комментарии для «Украинского радио».

«Когда ставится задача и есть креатив - а креатив был продемонстрирован и во время атаки по аэродромам РФ 1 июня - то задачу подготовили и выполнили. Говорят о 1100 кг взрывчатки, но надо понимать, что это эквивалент взрывчатки. Понятно, что ее надо было доставить под водой к объекту. Как правило, после таких атак Россия пытается скрыть любую информацию и минимизировать имиджевые потери, которые могут быть следствием проведенной операции», - отметил он.

Ягун отметил, что как сообщили в администрации Краснодарского края, было сделано указание не пропускать автотранспорт на мост. По его словам, сейчас мост перекрыт, вокруг него закрыта структура.

«Надеюсь, что наши знали, где ударить и какой именно удар должен быть болезненным. Ведь украинские спецслужбы где-то два года назад получили полную документацию Крымского моста, поэтому понимали его болевые точки. Проблема этого моста в том, что опоры не доходят до почвы, а расположены на специальных канатах, то есть там плавающие грунты. Поэтому повреждение этой опоры может привести - если не сейчас, то осенью или весной во время активных штормов - к значительным разрушениям», - объяснил генерал-майор запаса СБУ.

Военный добавил, что противник имеет задачу или вообще закрывать мост или срочно его ремонтировать, чтобы успеть до осени, поэтому полноценно использовать мост пока невозможно.

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«Россияне пытались построить альтернативную дорогу - железную дорогу через Мелитополь, но нашим удалось взорвать там часть полотна и пустить под откос военный транспорт. Логистическая цепочка повреждена», - подчеркнул Ягун.

Также у генерал-майора запаса СБУ спросили, могли ли военные поразить мост украинскими дронами «Толока» или «Маричка», на что он ответил:

«Вероятно, что да. Я не исключаю и западные аналоги. Наши партнеры работали над этой тематикой, и это одна из альтернатив. Морские дроны, которые мы использовали по флоту РФ, это в какой-то степени замена боевых надводных кораблей, а упомянутая вами «Маричка» - возможно, замена подводного флота».

Ягун отметил, что партнеры передали Украине часть своих беспилотников, поэтому военные ВСУ могли использовать и их.

«Думаю, это пока останется тайной - до получения официальной информации, что и как на самом деле произошло. Все это еще раз говорит о креативе украинских спецслужб на предмет того, как бороться с врагом», - заверил он.

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