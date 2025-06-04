Белорус «атаковал» силовиков сигнальным конусом 1 4.06.2025, 11:18

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Сотрудники МВД заявили об «активном сопротивлении».

Уголовное дело за «угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел» возбудили в отношении 52-летнего жителя Полоцка, сообщили в МВД.

По версии ведомства, оперативники пытались задержать пьяного мужчину «за административное правонарушение». Тот оказал «активное сопротивление», «хватался за форменное обмундирование, пытался нанести удары и бросил в их сторону сигнальный конус». Эти действия зафиксированы на видео, опубликованном силовиками.

Следователями в отношении жителя Полоцка возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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