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Появились уникальные кадры начала операции «Паутина»

  • 4.06.2025, 11:30
Появились уникальные кадры начала операции «Паутина»

На видео одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

1 июня СБУ проводила операцию по поражению авиации оккупантов в России. Под удар попали более 40 самолетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

В СБУ показали, подготовку к спецоперации под названием «Паутина». Речь идет об атаке на стратегическую авиацию России, которую украинские силы провели в начале июня.

Источники предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации РФ.

В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

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